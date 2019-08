Send til din ven. X Artiklen: Ny lokal ejer af Borup Fysioterapi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny lokal ejer af Borup Fysioterapi

I starten af 2019 overtog Maja Weidner Borup Fysioterapi. Maja har en baggrund som fysioterapeut med speciale i ryg, samt arbejdet professionelt som massør i 13 år. Klinikken ligger i det gamle Apoteker hus, Hovedgaden 16 overfor stationen. To erfarne og dygtige fysioterapeuter er blevet ansat, så klinikken er rustet til at imødekomme Borups behov for fysioterapi.

”Jeg er meget glad for at have fået mulighed for at videreføre og udvikle klinikken, så vi kan tilbyde nyeste viden og behandling til vores klienter i Borup og omegn. Vi er særligt dygtige indenfor ryg, skulder, hofte og uddanner os løbende afhængig af nye behov hos vores klienter.”

Borup er en idrætsby ”Da jeg sammensatte det nye team havde jeg fokus på at finde terapeuter, der udover at være dygtige inden for almen fysioterapi, også havde specialiseringer indenfor sportsfysioterapi, for at kunne varetage idrætsrelaterede problematikker ”

Hurtig adgang til fysioterapi For at imødekomme den stigende efterspørgsel, tilbyder Borup Fysioterapi hurtig adgang til fysioterapi. Det betyder, at har du et akut behov for fysioterapi, kan du få adgang samme dag eller dagen efter, uden lægehenvisning. Ved fysioterapi uden lægehenvisning kan du stadig få tilskud fra sygeforsikringen danmark og fra flere private sundhedsforsikringer. ”På mange klinikker landet over er der flere ugers ventetid, vi har afsat tid til akut trængende klienter. På den måde kan vi komme i gang med behandlingerne med det samme, hvilket har meget at sige når det gælder smertereduktion og hvor længe man er sygemeldt fra arbejde.

Det er nemt at få fysioterapi ”Klinikken har fået ny hjemmeide og online booking, så det er endnu nemmere at booke din tid. Du er selvfølgelig også velkommen til at kigge forbi, ringe eller skrive til os” Typisk har vores klienter en lægehenvisning der dækker ca. 40% af udgiften til fysioterapi. Mange klienter benytter sig af den sygeforsikring der er tegnet via deres job, hvor man typisk kan få dækket 5-10 besøg hos fysioterapeuten. Flere sygeforsikringer b.la. Sygesikring Danmark, behøver man ikke engang at skulle have henvisning fra lægen først, man tager blot direkte kontakt til sygeforsikringen og får et ”klippekort”– så det er ganske nemt.

Specialiset holdtræning På Borup fysioterapi har du mange muligheder for holdtræning. Holdundervisning sammensættes ud fra klienters behov og udfordringer. På www.borupfys.dk kan man se hvad vi aktuelt har på programmet. Vi tilbyder blandt andet specialiserede GLA:D RYG, KNÆ og HOFTE hold, HIIT træning, neurologiske hold (eks. parkinson, sklerose, apopleksi), babyhold og varmtvandsbassin mv. – så kontakt os endelig for at høre nærmere.