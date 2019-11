Send til din ven. X Artiklen: Nogle grunde til at anskaffe sig et kreditkort Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nogle grunde til at anskaffe sig et kreditkort

Hvorfor egentlig anskaffe sig et kreditkort? Mulighederne for at låne penge nu til dags er mangfoldige og måske næsten uoverskuelige, så en opridsning af fordelene ved netop kreditkort løsningen kan synes nyttig.

Køb nu, betal senere På et kreditkort vil du have en bestemt mængde kredit til rådighed som du frit kan bruge på hvad end du har lyst til. Du tager så at sige glæderne på forskud og venter med betalingen til din løn dækker det du har brugt den efterfølgende måned.

Kreditkortet er altså smart for dig der har brug for lidt mere økonomisk råderum i hverdagen, men ikke har brug for et større lån. Kreditkortet er altså mest til hverdagsbrug hvor et større forbrugslån ville være mere nyttigt til en større investering (såsom eksempelvis et nyt køkken).

Undgå renterne på dit normale bankkort Mange firmaer tilbyder omkostningsfri kredit i en måned (hvilket harmonere med at din løn går ind og dækker det du har brugt), så du simpelthen kan anvende kreditkortet når du mangler penge.

Så længe du sørger for at være i stand til at dække det du har brugt hver måned, kan det altså være en relativt billig måde at låne penge på. Dog er det tilrådeligt at undersøge rentesatserne i forbindelse med manglende dækning, så du ved hvilke omkostninger du står overfor i tilfælde af ikke at kunne tilbagebetale kreditten til tiden.