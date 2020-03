Send til din ven. X Artiklen: Neo Noir skaber interesse hos webbutikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Neo Noir skaber interesse hos webbutikker

Der hersker ikke nogen tvivl om, at webbutikker, der sælger modetøj, skaber interesse omkring dem selv ved at have de rigtige varer på hylderne. Derfor er det alfa og omega for en webshop, at den altid er lagerførende på de varer og brands, der lige nu trender. Et af de mærker, der gør sig ekstremt flot bemærket indenfor kvindemode, er Neo Noir. Det danske brand har taget de danske kvinder med storm, og efterspørgslen efter brandet er støt stigende. Det samme er søgningerne efter det på søgemaskinerne, hvilket kan mærkes ude hos de danske webbutikker.

Neo Noir er et dansk brand Det er ikke mange år siden, at Neo Noir sendte sin første kollektion af modetøj til kvinder ud til forhandlere. I dag er det et af de mest hypet danske brands, hvilket har skabt en enorm vækst i selskabet. Kigger man på regnskabet for Neo Noir, så viser tallene fra 2019 følgende: Bruttofortjeneste på 44.545.000,- DKK

Resultat på 29.022.000,- DKK

Egenkapital på 56.706.000,- DKK Det er med andre ord en fantastisk væksthistorie, som vidner om godt købmandsskab og nogle designs, der har ramt plet hos målgruppen.

Du kan købe Neo Noir på nettet En af de letteste måder at købe Neo Noir på, er ved at handle på nettet. En af de butikker, der er lagerførende på Neo Noir er Mollyogmy.dk. Her er der et bredt udvalg af de styles, der hver sæson gøres tilgængelig af brandet. Hos Mollyogmy.dk er der fokus på at købe de helt rigtige styles hjem. De kender deres kernemålgruppe, som derfor tyr til hjemmesiden, når der er behov for at opdatere klædeskabet derhjemme.

Webshops kæmper om at blive eksponeret på nettet Der er selvsagt en masse webbutikker, der i dag sælger tøj til kvinder fra Neo Noir. Derfor handler det om at eksponere sin butik de helt rigtige steder på nettet, hvis man skal vinde opmærksomheden fra de kunder, der efterspørger tøj fra Neo Noir. Der er derfor enormt stor konkurrence om denne eksponering online. Som webbutik handler det om altid at være med fremme på de forskellige kanaler, hvor de potentielle kunder befinder sig. Det er alt fra søgemaskiner såsom Google og Bing til sociale medier såsom Facebook og Instagram. Der er hård kamp om kundernes opmærksomhed, og det er derfor ikke altid let at befinde sig på dette marked. Især ikke for tøjvirksomheder, hvor der løbende skal sælges ud af varelageret. Sæsonerne skifter, og den ene sæsons bestseller kan blive den næste sæsons dårligst sælgende vare.