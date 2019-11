Send til din ven. X Artiklen: Naturvidenskaben boomer blandt de unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturvidenskaben boomer blandt de unge

I løbet af de seneste år er det sket en signifikant ændring i antallet af unge, der vælger en naturvidenskabelige fagpakke på hf. Flere unge kaster sig ud i at prøve kræfter med naturvidenskabelige fag. På Gentofte HF har de oplevet en stigning på 176 % i antallet af unge, der vælger en fagpakke med naturvidenskabelige fag. Grunden til denne markante stigning mener Anders Wind, der er vicerektor på Gentofte HF, skyldes gymnasiereformen i 2017. Ved indtrædelsen af den nye gymnasiereform blev der ændret meget i hf-uddannelsen. Uddannelsen skulle nemlig ændres til at være en professionsrettet uddannelse med praktik- og projektforløb, som skulle give eleverne bedre forudsætninger for at kunne se sammenhæng mellem den gymnasiale uddannelse og fremtidige karriereveje.

Gymnasiereformen har positive følger På Gentofte HF har den markante stigning vist, at ved kombination af fag og ved at give eleverne mulighed for at se, hvordan de kan omsætte viden fra fagene til praktisk kunnen – er der blevet større interesse for at vælge de naturvidenskabelige pakker. Anders Wind udtaler: ”De unge ser ikke bare kemi, biologi eller fysik som fag. De oplever i højere grad en fagpakke, som f.eks. hedder ’sundhed’ eller ’miljø’. Derfor kan de i større grad forholde sig til uddannelsen. Og derfor bliver uddannelsen også interessant for dem, fordi de tænker mere over, hvad de kan bruge fagene til i fremtiden.”

Hos Gentofte HF er de af den overbevisning, at det er vigtigt at vise eleverne, hvordan fagene kan bruges ude i erhvervslivet. Derfor sørger de også løbende for at tage eleverne på virksomhedsbesøg og i praktik, som giver eleverne en hands-on-erfaring. Den praktiske erfaring, de opnår, og fagene der derfor bliver set i et større perspektiv, bidrager til en større grad af sammenhæng hos eleverne.

Miljø- og sundhedsfagpakker er populære blandt de unge ”Fokus er blevet ændret lidt fra selve fagene og over imod de professioner, de giver adgang til, og det fagene kan udrette i virkeligheden. F.eks. har vi en meget populær miljøpakke, som mange unge finder interessant, fordi de får lov til at beskæftige sig med eksempelvis klimaspørgsmålet,” siger Anders. Flere og flere elever vælger naturvidenskabelige fag som f.eks. kemi, fysik, geografi og biologi. På Gentofte HF har man kombineret fagene to og to, hvor fagene som sådan ikke har ændret sig. Fagpakkerne er blevet mere tiltalende, fordi de ikke bare benævner fag – de benævner professioner og interesser, som eleverne kan spejle sig selv i. Ændringen i elevernes valgmønster gør f.eks. at når de unge vælger miljø-fagpakken, får de både biologi og naturgeografi. Med en konkret overskrift på fagpakken har de unge nemmere ved at se, hvordan de kan bruge uddannelsen for fremtiden – og det er i høj grad noget, der er populært blandt de unge.