Når maden skal på bordet – opskrifter på god lasagne

Uanset om man har børn eller ej, kommer man ikke udenom den gode gamle klassiker – lasagnen. Denne ret er importeret fra Italien, men er efterhånden blevet så integreret i dansk cuisine, at den velsagtens truer nationalrettens førsteplads.

Der findes dog mange måder at lave lasagne på, derfor er der muligheder uanset hvilke madpræferencer man har. Er man vegetar eller veganer, kan man i stedet for klassisk pasta bruge veganske pastaplader, eller gå all-in på grøntsager. Derudover kan man tage smagen i enhver retning, prøv f.eks. mexicansk, dansk eller thailandsk lasagne.

Lasagne – den gode, klassiske opskrift I den traditionelle lasagne skal man naturligvis bruge de 4 hovedingredienser:

- gode lasagneplader

- en klassisk tomatsovs

- oksefars

- samt og mozzarellaost.

Tomatsovsen kan laves på mange måder, nogle vælger at bruge friske tomater lige fra haven, dog kan flåede dåsetomater også bruges, da disse høstes og konserveres i deres modningstid.

Sovsen til en lasagne koges som regel op med løg, hvidløg, basilikum og andre smagsgivere såsom salt, peber, chili eller andet – hvad man nu lige er til. En god tomatsovs får sin fylde ved at simre i lang tid på komfuret ved lav varme, således at smagen rigtig kommer til sin ret. Nogle koger endda rødvin med i deres tomatsovs for at tilsætte både ekstra sødme og syrlighed.

Bechamelsovsen laves ved at lave en opbagt hvid sovs og derefter tilføje oste efter smag, f.eks. cheddar, til man har den ønskede smag og konsistens. Den klassiske lasagne laves med hakket oksekød, dog kan man også sagtens bruge lam, svinekød eller kylling, hvis man ønsker en anderledes variant.