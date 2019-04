Nå netop din kundegruppe med Facebook annoncering

Facebook har udviklet en yderst avanceret annonceringsplatform, der gør det muligt for dig, at ramme utroligt præcist med din annoncering, hvilket blandt andet resulterer i, at der skal postes færre annoncekroner i annonceringer og samtidig nå flere af de relevante potentielle kunder.

Facebook annoncering

Der hvor Facebook annoncering virkelig skiller sig ud, er ved nøjagtighed, når det handler om at ramme den rette målgruppe. Ved mange annonceringsformer, kan man ofte opleve at ‘skyde med spredehagl’, hvilket vil sige, at man blot annoncerer på en platform, uden at målrette annoncen til en specifik målgruppe. Et eksempel på dette er avisannoncering, hvor annoncen når avisens læsere, men det er ikke en garanti, at dine målgruppe læser avisen. Med annoncering, der ikke er målrettet en specifik målgruppe, risikerer du således at bruge annoncekroner, uden at få ret meget, hvis noget hovedet, igen.

Nå ud til netop din målgruppe

Facebook er verdens største sociale medie og det betyder at din målgruppe, med stor sandsynlighed, også er at finde på facebook, uanset om din målgruppe B2B eller B2C. Med Facebook annoncering har du mulighed for at ramme lige netop din målgruppe, baseret på deres adfærd på Facebook.

Facebook tracker forskellige data, når vi bruger deres platform, og med Facebook annoncering kan du bruge disse data til at nå din målgruppe. Baseret på disse data kan du målrette dine annoncer efter flere forskellige segmenteringer, herunder:

- Lokation - målretter efter bestemte geografiske områder

- Demografi - målretter efter fx køn, alder, arbejde, uddannelse m.m.

- Adfærd - målretter efter fx brug af forskellige enheder, vaner m.m.

- Interesser - målretter efter interesser og hobbyer

Disse gør det muligt for dig, eksempelvis at målrette annoncer til personer, der har bestemte interesser og som derfor kunne være interesseret i det, du har at tilbyde. Har du en lokal virksomhed, har du ligeledes mulighed for at målrette efter det geografiske område, der er relevant at nå ud til.

Der findes også flere segmenteringer, der gør det muligt for dig, at målrette dine annoncer på lige netop din målgruppe.