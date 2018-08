Mange er i den situation, at de meget gerne vil tabe sig, men ikke er i stand til det ved egen hjælp. Hvis du hører til dem, der allerede gentagne gange har forsøgt at tabe de overflødige kilo via slankekure og motion, men uden held, så er der måske alligevel et lys for enden af tunnelen. Det er nemlig muligt at tabe sig ved at få en ballon placeret i mavesækken. Det gøres uden kirurgi og er derfor langt mindre risikofyldt end en maveoperation.

Har du konstant fokus på din vægt?

Det er energikrævende hele tiden at fokusere på sin vægt, hele tiden at tænke på, hvad man spiser og hele tiden være utilfreds med sit spejlbillede. Når man synes man både har prøvet at dyrke motion og spise sundt er det nedslående, når der ikke sker noget vægtmæssigt. Det kan gå ud over ens selvtillid og livskvalitet og i værste tilfælde føre til depression. Har man familie kan det være svært at være der for dem fuldt ud, når man hele tiden mentalt er optaget af gerne at ville ændre sit udseende.

Slankeballonens funktion

En slankeballon er en ballon, der føres ned i mavesækken gennem spiserøret. Før ballonen nedsættes, vil lægen undersøge mavesækken med et gastroskop. Et gastroskop er en bøjelig slange, der kan filme mavesækken. På en skærm, som billederne overføres til, kan lægen se om alt er normalt inden nedsætningen igangsættes. Når ballonen er placeret i mavesækken fyldes den med en steril saltvandsopløsning, der ”puster” den op. Ballonen kan være i mavesækken fra et halvt år til et helt år alt efter hvilken type ballon, der nedsættes. Der bruges ikke kirurgi ved nedsætningen, du er kun påvirket af en let lokal bedøvelse. Det hele tager omkring 20 min, hvorefter du skal blive en time til observation, før du må tage hjem. Du taber dig ved at maveballonen fylder i din mavesæk, der derved føles mindre og fører til, at du hurtigt føler dig mæt. Det betyder at du helt naturligt indtager mindre føde. Læs eventuelt mere på Nordicgastricballoon.dk

Gør brug af en personlig træner



Selvom du har fået en maveballon, kan du ikke læne dig tilbage i sofaen og vente på vægttabet. Det er vigtigt, at du gør en aktiv indsats for at ændre din livsstil. Du skal arbejde med at omlægge både din kost og dine motionsvaner. Her kommer den personlige træner ind i billedet. En personlig træner kan lægge et program for dig, som er rettet specifikt mod dig, din situation og dine eventuelle fysiske skavanker. Måske har du ikke kunne træne optimalt tidligere, fordi du har lidt af skader eller hurtigt blev overanstrengt. Den personlige træner kan afhjælpe dette og måske næsten fjerne dine skavanker og skader. Træneren vil gennem træningsprogrammet motivere dig til og hjælpe dig med at omlægge dine daglige vaner både kostmæssigt og motionsmæssigt, så du til sidst ender med at have en sund livsførelse, der hjælper dig med at have en sund, stærk og slank krop. Læs eventuelt mere på hjemmesiden her

Du skal have et BMI over 27



Det er dog ikke nok bare at have nogle kilo for meget, for at få en maveballon. Den er til dem, der kæmper med en overvægt mellem 10 til 20 kg. Det vil sige, at dit BMI skal ligge over 27. Maveballonen er et alternativ til den langt mere risikofyldte maveoperation. Ligger dit BMI under 27, kan det imidlertid også anbefales at få hjælp af en personlig træner, der kan hjælpe dig med at tabe de overflødige kilo. Finder du en dygtig træner kender han eller hun også til kostomlægning og kan få dig fit for fight gennem et veltilrettelagt motionsprogram.