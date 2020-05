Send til din ven. X Artiklen: Mangler du inspiration til en gave til en baby? Læs med her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mangler du inspiration til en gave til en baby? Læs med her

Du er blevet inviteret på besøg hos din veninde, søster eller en nær dig, der lige er blevet forældre. Du skal møde deres lille guldkorn, og du glæder dig selvfølgelig. Men du ønsker at have en gave med, der kan betyde noget for dem alle. Noget de har brug for, og noget som der vil glæde dem. Men det er svært at finde ud af, hvad det præcis kan være, og måske mangler du lidt inspiration til, hvad der findes derude. Kig med her, og vi giver dig nogle sjove idéer!

Noget personligt Noget personligt rammer altid på en helt anden måde. Det behøver ikke at være et kæmpe projekt som du begiver dig ud i, men der findes mange ting på internettet, som du kan købe, der vil føles speciel. Det kan du blandt andet på www.navnesutten.dk/. Navnet på hjemmesiden siger sig selv, men det er et sted, hvor du kan købe en sut med navnet på. De findes i mange forskellige farver, og sutter er i hvert fald noget, som de kommer til at bruge. Det er også lidt sødt at se en baby med en sut med sit eget navn på.