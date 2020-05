Send til din ven. X Artiklen: Mangler du at påbegynde en hobby? Læs med her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mangler du at påbegynde en hobby? Læs med her

Det kan være meget givende at have en hobby, der interesserer en og tager noget af ens tid. Måske er du en af dem, der slet ikke har kunne finde tid til en hobby i sin hverdag, men du har pludselig fået meget mere tid hjemme pga. den situation, vi har i dag. Du arbejder hjemmefra, og du kan pludselig se, hvor meget tid, som du har til at lave noget andet. Du søger derfor at prøve nogle nye ting – og måske ender du med at forelske dig i noget, som du kommer til at holde ved i mange år frem? Det er svært at vide, men der er mange gode kreative muligheder derude.

Et eventyr med garn Du kan lave millioner af ting med garn, og mange mennesker har faktisk i denne periode begyndt at hækle og strikke. Der er noget terapeutisk over det, og det giver en bestemt slags ro, som du ikke lige finder i ens normale hverdag. Der har vi alle travlt, og vi skynder os. Men her sidder du stille og roligt, mens du arbejder med dine hænder. Har du lyst til at prøve? På crochet kan du købe forskellige opskrifter, så du f.eks. kan lave et slips til manden. Der er mange forskellige tilbehør, så du virkelig kan komme i gang med noget kreativt.