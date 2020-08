Magento webshop: Få hjælp fra eksperter til at optimere virksomhedens hjemmeside

En skalerbar og velinformerende hjemmeside kommer desværre ikke af sig selv, hvorfor det er fordelagtigt at finde nogle eksperter inden for området. De ved nemlig, hvad der foregår inden for e-handel lige nu og her, ligesom de har styr på programmering. Med hjælp fra det rigtige team opnår du en hjemmeside, som alle kunder kan overskue. Når man programmerer hjemmesider, bliver der brugt mange forskellige platforme samt programmeringer, hvor Magento platform er en af mulighederne. Eksperter inden for Magento webshop laver både design og installering til B2B-kunder og B2C-kunder, som ønsker en optimeret og hurtig hjemmeside.

Magento webshop: En optimerende platform for e-handel

Der er rigtig mange fordele ved en Magento webshop, da der skabes mange forskellige muligheder, som kan være med til at øge handlen både nationalt og internationalt. Dette sker blandt andet igennem muligheden for at oversætte hjemmesiden til flere sprog, omregne til forskellige valutaer samt angive prisen i forskellige valutaer.

Magento webshop er skalerbar og kan derfor sagtens bruges af større virksomheder. Det er både vigtigt for jeres virksomhed og for kunderne, at de kan bestille varer hurtigt og problemfrit, hvilket den høje skalerbarhed sørger for.

Magento kan også være med til at skabe flere hits på Google, fordi deres opsætning vil være søgeordsoptimerende. Det betyder, at din virksomhed ved hjælp af en Magento webshop vil ranke højere på eksempelvis Google, end hvad konkurrenterne gør. En højere ranking vil betyde, at kunderne vælger din e-handel frem for andres.

Magento 2: Velegnet til B2B

Der er forskellige Magento platforme, hvor Magento 2 er dén platform, der i 2017 sikrede Magento at være en af de førende platforme inden for e-handel. I dag er der selvfølgelig lavet mange opdateringer, da e-handel og derfor også virksomhederne hele tiden opstiller nye krav og optager nye tiltag, hvilket Magento hele tiden følger med i.

En af de mest udbredte og brugte open source er Magento webshop, hvorfor et team med erfaring inden for Magento webshop med stor sandsynlighed vil kunne varetage jeres virksomheds e-handel med stor professionalisme.

Derudover arbejdes der i Magento 2 webshop også med multibrands, så der er mulighed for at samle hjemmesiderne ved hjælp af samme backend.

Det er vigtigt at have styr på e-handel

I en pressemeddelelse fra Danmarks Statistik fremgår det, at der er flere og flere, som benytter sig af nethandel, hvilket blandt andet skyldes corona-krisen, hvor det i manges tilfælde ikke var muligt at handle i de fysiske butikker.

Det vil sige, at der muligvis er ved at blive skabt en ny tendens, hvor vi danskere – unge såvel som ældre – vil blive ved med at handle mere og mere på nettet. Det er derfor værd at overveje en Magento webshop løsning, da denne vil åbne op for en bedre e-handel – både for kunderne og for virksomheden selv.

Magento pris afhænger meget af omfanget, i og med det både kan laves til store og små virksomheder. Dog er det altid fornuftigt at have et stort fokus på marketing, hvorfor det altid er en god idé at afsætte et rimeligt budget til denne post.