Måltidskasser: Børnefamilier køber sig fra at handle ind

Det bliver mere og mere tiltalende for danske familier at bestille måltidskasser. Det betyder, at de slipper for at planlægge madplaner og handle ind til ugens aftensmad. Det er særligt en attraktiv løsning for børnefamilier, der kæmper med at få hverdagen til at hænge sammen. For at mindske presset i hverdagen køber flere sig til mere tid i hverdagen med måltidskassen.

Få leveret din aftensmad lige til døren I Sverige og Norge er det allerede populært at bestille dagligvarer på internettet og få leveret dem leveret til døren. Det er convenience i sin fineste form, fordi du kan sidde hjemme i din stue og gøre det hele fra din telefon eller computer. Hverdagen kan være meget travl og presset for mange børnefamilier, er der en større tendens til at bestille måltidskasser til døren. Det er nemt, hurtigt og skønt at spare tiden på at tænke over madplaner, handle ind og stå med madlavningen bagefter. Med en måltidskasse får du alle ingredienser og opskrifter leveret lige til din dør. Det vil sige, at ugens aftensmad bliver bragt til dig, og så kan du lave den i dit tempo. På den måde undgår du at bruge din mandag på at tage trætte børn med i Super-Brugsen og handle ind til dagens aftensmad. Du kan køre direkte hjem med børnene og nyde, at der står en måltidskasse ved din hoveddør fyldt med friske og gode ingredienser.

Du går ikke på kompromis med maden Der findes mange forskellige leverandører af måltidskasser i Danmark. Fælles for alle leverandørerne er, at deres mission er at lette din hverdag med måltidskasser uden du skal gå på kompromis med smag eller kvalitet. Derfor vil du ugentligt få nye, spændende og varierende måltider. Menuen skifter hver uge, og du kommer til at prøve forskellige opskrifter. Det er klart en fordel for dig, der er ved at blive træt af at servere den samme lasagne om og om igen. Med tiden vil du med garanti opleve, at aftensmaden binder jer på en hel anden måde. Alle vil være nysgerrige på dagens måltid, og I kan bruge aftenerne til at drøfte, hvad der har været ugens favoritter af måltiderne.

Alle opskrifterne bliver leveret med i måltidskasserne. Det vil sige, at hvis enten du, din partner eller barn har fået en ny livret, kan du gemme opskriften og servere retten igen en anden gang. Det er en perfekt måde at udvide sin horisont på, bruge nogle nye retter og få en masse ny inspiration til madlavningen. Alle leverandørerne tager hensyn til, at du har en travl hverdag, hvorfor madlavningen aldrig vil kræve, at du står fysisk i en time i køkkenet og laver mad.

Opskrifterne er simple og nemme at gå til, så de passer til din hverdag og travle livsstil. Udvalget af måltidskasser er stort, så uanset om du er på udkig efter en økologisk, børnevenlig, glutenfri eller vegansk måltidskasse, kan du finde én. Kokkens Hverdagsmad tilbyder eksempelvis næsten færdiglavede måltider, så du blot skal stå for at færdiggøre måltiderne og servere dem. Typisk vil det være en salat, som du skal bikse sammen. Kød, grøntsager eller kartofler der skal smides en tur i ovnen. Retter, der er super nemme og tilpasset en travl hverdag.

Brug mere tid på det, som du holder af Når du får leveret måltidskasser, frigiver det en masse timer om ugen. Det kommer til at give dig meget mere energi og overskud. Du får mulighed for at tilbringe mere tid sammen med dine børn og din familie. Både du og dine børn har også bedre forudsætninger for at dyrke jeres fritidsinteresser. Dagene vil føles mindre pressede, fordi du ikke bruger tiden på at handle ind og lave mad – men på dine børn og det, som du holder af. Selvom du stadig skal stå i køkkenet, er det begrænset, hvor lang tid måltiderne tager at lave. Alle måltidskasserne er pakkede efter opskrifterne, så du kommer ikke til at stå i en situation, hvor du eksempelvis har glemt at købe løg og er nødt til at smutte i supermarkedet efter det. På opskrifterne kan du se, hvor lang tid hvert måltid tager at tilberede. På den måde kan du også bedre planlægge din tid. Typisk tager de 20 minutter at tilberede, så det er til at overskue i hverdagen.

Nyd en hverdag, hvor du har mulighed for at smide dig i sofaen for en stund eller tumle med børnene. Dine børn vil også elske at opleve dig med mere energi og overskud. Når tilberedningstiden heller ikke tager mere end 20 minutter, kan du også sagtens lade børnene være med i madlavningen. De kan skylle grøntsagerne eller snitte dem. De vil med garanti elske det. Måske de endda vil mene, at maden smager bedre, fordi de har været med til at lave det og har set alle ingredienserne undervejs.