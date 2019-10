Send til din ven. X Artiklen: Lydbøgerne kommer - eller gør de? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lydbøgerne kommer - eller gør de?

For bare få år siden var bøger noget, man læste. På papir vel at mærke. Det skrevne ord trykt i alverdens bøger, som kunne købes hos boghandlere og antikvariater både on- og offline, eller endda lånes ganske gratis på biblioteket.

Sådan er det også i dag - men der er sket en væsentlig ændring. Lydbøgerne har vundet indpas hos de danske læseheste, og en bog er derfor ikke længere noget, man nødvendigvis læser. Man kan i stedet vælge at lytte til den, hvis man erhverver sig den som lydbog – eller låner lydbogen på biblioteket, hvilket også er en mulighed. Flere og flere læsere konverteres nu til lyttere, og tjenester som Bookmate, der tilbyder hundredetusindevis af e-bøger og lydbøger på abonnement til blot 99 kr. om måneden, har for alvor medvind i sejlene. Det har fået flere til at frygte, at den trykte bog er på retræte. Flere mener endda, at papirbogen er på vej til at uddø. For hvem vil betale flere hundrede kroner for en enkelt papirbog, når man kan have alverdens bøger i lommen for kun 99 kr. om måneden?

Papirbogens fordele Det er der tilsyneladende stadig mange, der vil. Tal fra interesseorganisationen Danske Forlag viser, at fire ud af fem solgte bøger i dag stadig er trykt på papir. Helt præcist tegnede de trykte bøger sig for 79,4% af salget i 2018 mod 81,5% af salget i 2017. Til sammenligning stod lydbøger for mindre end 6% af det samlede salg sidste år, hvilket måske kan undre, når vi konstant får ørerne tudet fulde om, hvordan lydbogen er på vej til at erstatte den trykte papirbog. Årsagerne hertil skal måske findes i, at lydbøgerne på trods af deres mange fordele også har nogle begrænsninger. Først og fremmest er lydbøger – stik mod hvad mange tror – langsommere end trykte bøger. Når man lytter til en lydbog, ligger den gennemsnitlige ”læsehastighed” på 150 ord i minuttet. Til sammenligning vil den gennemsnitlige læser kunne læse omkring 300 ord i minuttet, hvis læseren læser en trykt bog i stedet. En anden fordel ved at læse trykte bøger er, at læseren her er mere fokuseret på selve læsningen. Lytter man i stedet til en lydbog, vil man i højere grad opleve, at tankerne vandrer, og at man derfor er nødt til at spole tilbage i lydbogen; simpelthen fordi man ikke hører passager af lydbogen. Det gælder i særlig grad, hvis man laver andre aktiviteter samtidig med, at man lytter.