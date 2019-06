Lovende udsigter for investering i bitcoins

Det kan være svært at vurdere om investering i kryptovaluta er en god fremtidsinvestering, hvis man ikke kender til teknologien bag fx bitcoin. Det kræver da også en smule tålmodighed, når man skal sætte sig ind i blockchain-teknologien, som bitcoin er baseret på, hvis man ikke er uddannet i datalogi. Og hvordan foregår investering i bitcoins overhovedet? På Coinbox.dk finder du en solid guide til, hvordan du kommer i gang med at investere i kryptovaluta, ligesom du kan finde gode, overskuelige introduktioner til teknologien bag bitcoin og de andre kryptovalutaer.

Investering i kryptovalutaer har både sine fortalere og modstandere, så det kan være svært at træffe sin egen holdning til spekulation i de omdiskuterede online-valutaer. Ikke desto mindre har man i de sidste par måneder set et enormt boom i kursen på bitcoin , hvilket unægteligt gør det mere attraktivt at investere bitcoins.

Nye regulativer vil give mere stabile kurser på kryptovaluta

Der er nemlig god grund til at overveje at investere i bl.a. bitcoins netop nu. I øjeblikket udvikles der nemlig et system for regulation af kryptovaluta, da de online valutaer indtil videre har været udfordrede af kraftigt svingende kurser. Kryptovalutaer reguleres ikke at nationale pengeinstitutter med uforudsigelige udsving til følge, helt op til 5-10% i løbet af en dag, og denne udfordring har derfor været kerne argument i modstanden mod investering i bitcoins. Med de nye regulativer kan fortalerne for investering i kryptovaluta dog hurtigt pille disse indsigelser af tavlen.

De kommende regulativer vil medføre langt mere stabile kurser for kryptovaluta og det er derfor højst sandsynligt en af grundene til, at bl.a. bitcoins er i støt stigende i øjeblikket. Vil du gøre din første investering i bitcoins, inden efterspørgslen for alvor stiger, skal du derfor snart tage din beslutning.

Man bør aldrig kategorisere noget som en sikker investering, så start med at få et overblik over den revolutionerende blockchain-teknologi, som er baggrunden for bitcoin. Ser du kryptovaluta som en del af fremtidens samfund, har du det bedste grundlag for at træffe din beslutning om investering.