London guide til dig med børn: Fem ting du skal opleve

London er en helt fantastisk by at opleve med børn. Der er nemlig et hav af attraktioner og oplevelser, som både forældre og børn vil nyde. Desuden kan London være en noget billigere storbyferie end de fleste tror - blandt andet fordi der er meget billige flybilletter, hvis I tager afsted uden for sæson. Der er ligeledes billige hotelmuligheder, særligt hvis I er ude i god tid - følg linket for at finde et godt hotel til dig med børn.

I det følgende kan du læse mere om alle de skønne seværdigheder, oplevelser og attraktion, der er særligt egnede for både børn og voksne, når i skal på storbyferie i London.

Kryds Themsens smukke broer





Et must-see, når du er i London er Themsens mange smukke broer. Det er en gratis aktivitet, som også børnene vil holde af. Gå over Tower Bridge, London Bridge eller Millenium Footbridge og kig ud over Londons fantastiske flod, der deler byen i to. Det er desuden en smuk gåtur at vandre fra den ene bro til den anden langs Themsens bred.

Se byen fra oven i London eye





London eye er et overdimensioneret “pariserhjul”, hvor besøgende lukkes ind i store lukkede glaskupler. På en halv timestid vil I køres hele vejen rundt i hjulet, mens I har udsigt over hele byen. Hjulet er så stort, at I vil kunne se ud over det meste af det centrale London, og interaktive skærme i kuplen vil hjælpe jer til at spotte de største seværdigheder.

Hils på de kendte på Madam Tussauds





Madam Tussauds er endnu en aktivitet, som altid nydes af både børn og voksne. Museet er fyldt med utroligt vellignende voksfigurer af kendte mennesker, og der er figurer som både store som små vil synes er sjove: Her kan du nemlig møde kendte ansigter såsom Ariana Grande, Dronningen af England, One Direction og The Beatles.

Oplev Harry Potters London





En anden fantastisk oplevelse for børn såvel som voksne, er alle Londons Harry Potter attraktioner. Hvis I er fan af filmene eller bøgerne, vil det være en skøn oplevelse at tage til Kings Cross, hvor I helt gratis kan se perron 9 ¾, hvor en trolley er på vej igennem væggen til den usynlige perron. Betaler du lidt ekstra, kan I få et billede med trolleyen. Derudover er Warner Bros. Studio Tour London en fantastisk oplevelse - her kan I få et indblik i, hvordan de berømte Harry Potter film blev til og se de originale studier, hvor mange af Hogwarts-scenerne blev optaget.

Tag en tur i London Zoo





Er du i London med børn, er London Zoo et must. Her vil I kunne få en hel dag til at gå med at se på de mange eksotiske dyr, som den zoologiske have har at byde på. Faktisk er der mere end 16.000 dyr og over 750 forskellige arter i London Zoo. Den zoologiske have ligger desuden i Regent’s Park, som også er et skønt sted at gå en tur, efter jeres besøg i zoo.