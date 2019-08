Send til din ven. X Artiklen: Lige vej til fejlfrie tekster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lige vej til fejlfrie tekster

Kender du den lidt ubehagelige følelse at frygte for modtagelsen af en tekst, fordi du ved, at kommaerne ikke sidder lige i skabet?

Der er masser af komma-fascister derude, der med sikkerhed vil kommentere på fejlene – måske ovenikøbet i en lettere hoverende tone.

Det kunne være kommaer. Men det kunne også være andre fejl, fx at man forveksler brugen af hans/sin, nogle/nogen eller af/ad.

Faldgruberne i sproget er mange, og det er sikkert, at man falder i en del, med mindre man er en haj til retskrivning.

Professionel korrekturlæsning er vejen til fejlfrihed Mange tror, at det koster en bondegård af få læst korrektur på sin tekst.

Det gjorde det en gang. Der måtte man rask væk hoste op med 100 kr. pr. side til en professionel korrekturlæser. Så løber det op, hvis teksten er på 50 sider.

I dag er prislejet et helt andet. Man kan få rettet en tekst for 40-50 kr. pr. side hos en del bureauer.

Og det er meget nemt, for korrekturbranchen har det seneste årti – som alle andre brancher – undergået en forvandling, så det i dag er både billigt, hurtigt og nemt at benytte sig af professionel korrektur.

Korrekturlæserne er ikke hvem som helst Hos de professionelle tekstbureauer er der dygtige korrekturlæsere tilknyttet. Det er typisk folk med en akademisk baggrund inden for sprog og kommunikation – ofte med speciale inden for grammatik.

Og hvad kan de så, som den dygtige autodidakte korrekturlæser ikke kan. Jo, først og fremmest har den sprogligt uddannede korrekturlæser ikke bare styr på kommaer og stavning. Han eller hun behersker alle elementer i sproget på alle sproglige niveauer.

Men derudover er det også en person med en udviklet sprogforståelse, der gør, at vedkommende kan forstå og forholde sig til mange forskellige teksttyper og indholdsområder.

Hvad er godt sprog? Det kommer an på, hvem man spørger? Og den person, man altid bør spørge, inden man skriver en tekst, er læseren af teksten.

Når der er tale om tekster, der skal fungere i professionelle sammenhænge, er det sjældent, man kender læseren personligt. Modtageren er ofte en målgruppe, der skiller sig ud ved en særlig levevis, uddannelsesniveau eller ved at tilhøre en særlig aldersgruppe.

Men uanset hvem målgruppen er, bør man altid tilpasse sprogbrugen og indhold i teksten til målgruppen. Godt sprog til den unge på en teknisk skole er anderledes en det sprog, man bør skrive til en målgruppe af ældre, veluddannede personer.