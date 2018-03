Send til din ven. X Artiklen: Lejre slår rekord i sommerhussalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lejre slår rekord i sommerhussalg

Sommerhusejerne kan roligt læne sig tilbage i liggestolen og nyde udsigten til et rigtig godt år på sommerhusmarkedet. Handelsaktiviteten slår rekord, udbuddet falder og optimismen bobler blandt potentielle købere. De seneste tal fra Finans Danmark viser, at der sidste år blev skrevet under på hele 110 sommerhushandler i Lejre Kommune. Det er det højeste antal siden 2005, hvor der blev solgt 120 sommerhuse. Hos danbolig Roskilde-Lejre er indehaver Nicolai Karhof meget tilfreds med det rekordhøje salg. ”Det er ikke hver dag, at man står med så tydelig en rekord. Vi skal 12 år tilbage i tiden for at finde et år, hvor der blev solgt flere sommerhuse i Lejre Kommune end i dag. Det er imponerende,” siger Nicolai Karhof fra danbolig og tilføjer: ”Lejre er et attraktivt område at købe sommerhuse i, så selvom vi ikke kan mærke det på temperaturerne endnu, tror vi på endnu et varmt år på sommerhusmarkedet,” siger han.

Boost til danskernes optimisme Forklaringen på de mange handler på landsplan skal findes i den lave rente, den stigende beskæftigelse og de højere friværdier, mener boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann. ”Den lave rente gør det billigt at finansiere sommerhuset, og den stigende beskæftigelse betyder, at flere kan blive kreditgodkendt. Samtidig booster de højere friværdier danskernes optimisme, og derfor er det ikke så underligt, at mange gerne vil ind på markedet,” siger hun. ”Et sommerhus er ikke nogen nødvendighed, men det er en dejlig luksus, og hvis økonomien er til det, og man tror på, at fremtiden bringer noget godt, er der mange, der gerne vil med. Og det er den situation, vi står i nu,” tilføjer Lise Nytoft Bergmann.