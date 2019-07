Lej sommerhus på Bornholm og hold ferie med frihed

Sommerferie i Danmark er ikke slet ikke så ringe endda, hvis vejrguderne er med os. Om end vi sjældent kan undgå en fuldstændig regnfri sommer, så er der et helt særligt sted i Danmark, som har lidt ekstra varme og solskin. Vi taler naturligvis om skønne Bornholm, som ikke kun er et yndet rejsemål for udenlandske turister men også danskere.

Hold ferie lige ved strandkanten

Vil du holde ferie på Bornholm, kan du gøre det på flere måder. Du kan altid booke et ophold på et hotel, men ulempen ved denne løsning er, at hotellerne ofte ligger i byerne, hvor mange af dine landsmænd samt udenlandske turister også er søgt hen.

Derudover må man også tage højde for, at hotelpriserne stiger væsentligt i højsæsonen. Du risikerer derfor at betale ågerpriser uden at få synderligt meget for pengene. Men det er ikke kun hotellet, som er fyldt med mennesker, udenfor vil det også vrimle med mennesker, fordi byen er en base for mange turister.

Når du bor på hotel, risikerer du også at skulle bo på samme etage med andre hotelgæster, som ikke viser samme hensyn, som du selv viser. Og det er træls at få sin ferie ødelagt af fremmede, man aldrig kommer til at møde igen efter ferien.

Der er dog en anden mulighed, som du kan benytte dig af, som er billigere, og som ikke sætter en dæmper på feriestemningen. For i stedet for at leje et hotelværelse kan du i stedet leje et sommerhus på Bornholm.

Der er ingen tvivl om, at det at leje sommerhus er billigere end at bo på hotel. Men udover at du sparer penge, så får du også mere for pengene ved at leje et sommerhus på Bornholm. For i modsætning til når du booker et hotelværelse, så får du med sommerhusudlejning en hel bolig til fri afbenyttelse.

Derudover har du den ekstra bonus, at du ikke fastlåst til bestemte byer, hvis du faktisk hellere bare vil bo lige ved vandet i et mindre befolket område.