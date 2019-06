Leder du efter en ny bil?

Er det bedst for mig at købe brugt eller ny bil?

Der findes mange overvejelser, når du skal vælge ny bil. Blandt andet, om det kan betale sig at købe en helt ny bil, eller en brugt bil. Det afhænger i høj grad af dit behov og din økonomi. Noget andet, der kan spille en rolle i det her valg, er dine krav til bilens sikkerhed, og udstyr, samt det generelle bilmarked.

Der findes ikke et konkret svar på, om det er bedst at købe en ny bil, eller en brugt bil. Det er her individuelt, om det kan betale sig at købe en helt ny bil. Det er oftest et spørgsmål, om din økonomi. På kort sigt er det som udgangspunkt billigere at købe en brugt bil frem for en helt ny bil, men på længere sigt kan dette altså se andeledes ud.

Når den nye bil fra bilforhandleren bliver købt, og dermed forlader bilforhandleren, har den allerede mistet en del af sin værdi. Over en årrække, f.eks. tre til fire år, kan den nye bil overordnet set være billigere per kørt kilometer.

Nogle bilmodeller, og farver holder værdien bedre end andre. Dette gælder for både nye og brugte biler.

F.eks. er det generelt set nemmere at komme af med en bil, der har neutrale farver fremfor en gul, eller grøn bil - og så videre.

Uanset, hvad dit valg, om brugt, eller ny bil, er det aldrig helt billigt at investere sig i en ”ny” bil.

Her kan et bonuslån hjælpe dig med at få den bonus som du har fortjent! Her kan du se mulighederne for at få et forbrugslån, samt se, hvor nemt det egentligt er at låne penge hos Bonuslån! Det eneste du skal gøre, er egentligt at indtaste dine oplysninger, skrive under med NemID, og så får du svar med det samme.