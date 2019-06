Leasing: luksus uden de tårnhøje afgifter

I Danmark er vi kendt for at købe billige og brugte biler. For sammenlignet med i udlandet, har vi ikke mulighed for at finansiere køb af luksuriøse biler, uden at vi dertil også skal finansiere den tårnhøje afgift, der desværre følger bilens værdi. Og for mange biler betyder det, at en halvdyr personbil pludselig bliver umulig at få råd til, mens en mindre og billigere bil kun kan købes til en værdi, der i andre lande kan sammenlignes med creme-de-la-creme. Men til dette problem er der faktisk en løsning. Og i artiklen her kigger vi ind i, hvordan man som helt almindelig dansker faktisk kan få råd til at køre rundt i luksus-biler, der ellers ville være helt umulige at få fingrene i. Læs med videre og få indsigt i, hvordan din næste bil kan være en af de biler, man ellers kun ser millionærer og kendte køre rundt i.

Med leasing slipper du for at skulle betale afgift

Løsningen på hele problemet ligger i, at man skal finde en metode, hvor man slipper for at skulle betale den tårnhøje afgift. For uanset om man en billig eller dyr bil, er det de høje afgifter, der gør, at man i sidste ende må nøjes.

Men faktisk er der en metode, hvorved man kan undgå at skulle betale den høje afgift, når man sætter nøglen i tændingen på en ny bil – og den mirakuløse løsning er, at man skal finansiere sin bil gennem leasing. Går man nemlig gennem et import-leasing-firma, kan man helt undgå den vildsomme bilafgift, og man kan derfor finde en Porsche til en Berlingo’s pris.

Men hvorfor ser man så ikke flere af den slags løsninger køre rundt på gaden? Det kunne man jo passende spørge sig selv, når man kigger end over mulighederne med denne helt unikke løsning. Og svaret er ikke rigtig til at finde. For selvom det lyder for godt til at være sandt, er den faktisk god nok. Og i rigtig mange tilfælde er det fordi, man måske ikke har indset som forbruger, at man har denne mulighed for at få en endnu bedre løsning til samme pris. Er du uge og kigge efter en ny bil, skal du i hvert fald ikke gå glip af denne fantastiske mulighed. Klik her og se, hvad du kan få til en pris, der næsten ikke er til at stole på.