Læderstropper pifter boligen op

En gennemgående boligtrend indenfor den skandinaviske boligindretning er læder i alle afskygninger: Som lædergreb i køkkenet, som eksklusive hynder til spisebordsstolene eller som læderstropper til hylder, garderobestænger eller sengegavle. Læder er et lækkert og langtidsholdbart produkt, der blot bliver smukkere med tiden, efterhånden som det patineres.

Læder passer ind i den lette, minimalistiske boligindretning, idet det emmer af god kvalitet og et lækkert materiale. Alt efter valg af farve og udtryk kan du fx skabe en varm og hyggelig stemning med cognac-farvet læder eller stile efter det rå og tidløse udtryk med det helt sorte- eller mørkebrune læder. Hos byravn, der udbyder lækre kvalitetsprodukter i læder, er det muligt at tilvælge skruer til montering af læderstropperne. Skruerne kommer for alvor til sin ret, når læderstropperne monteres og falder godt ind i den allerede eksisterende indretning.

Læderstropper kan puste nyt liv i indretningen og være med til at skabe sammenhængskraft i boligens rum. Det kan opnås ved at kombinere et sæt læderstropper til en garderobestang i entreen med en væghylde monteret med læderstropper i stuen. Skal den røde tråd fuldendes, kan køkkengreb fra byRavn pryde låger og skabe i køkkenet. Læder i alle afskygninger er således en let og billig genvej til at pifte boligen op, samtidigt med at du implementerer en aktuel boligtrend i den eksisterende indretning.