Lad en personlig stylist og hudplejeshopper løfte din stil og glød til nye højder

Artiklens indhold er udarbejdet i samarbejde med virksomhederne Anno Anno og pH formula. Artiklen kan derfor indeholde betalte links. I en travl og vekslende hver dag kan det indimellem være svært at finde tid til sig selv. Shopping af modetøj og hudpleje er ikke nødvendigvis noget, vi afsætter meget tid til, men derimod noget vi bare færdiggør hurtigt ved at hive velkendte styles og produkter ned fra stativer og hylder. I alt sin enkelthed falder vi tilbage i ”gamle”, trygge vaner og holder os til netop de styles og de produkter, som vi altid har brugt. De virker jo eller… Gør de egentligt det? Nogle gange er det faktisk en god idé at få et par andre øjne på, da det åbner op for nogle nye perspektiver og tilgange til mode og hudpleje.

Er du fanget i falske overbevisninger? Hvis der er noget, vi er rigtig gode til, så er det at fange os selv i falske overbevisninger om, hvad vi kan og må. Det gælder især, når det kommer til vores udseende. Hvis vi først har set os skævt på noget, hørt nogle sige at specifikke styles ikke klæder den og den kropstype, eller at denne creme ”kun” er lavet til fedtet, ren eller tør hud, så ender vi ofte med at tro på disse ”sandheder”. Ikke desto mindre er de faktisk ikke altid sande, og det er næsten altid sandhed med modifikationer. Bare fordi postkasserøde shorts ikke passer dig, betyder det vel ikke, at alle shorts ikke klæder dig? Eller bare fordi en anti-rynke creme ikke viser resultater, er det ikke ensbetydende med, at ingen anti-rynke cremer virker? Derfor må du aldrig afskrive et koncept bare fordi det ikke virkede i første omgang. Der kan nemlig være stor forskel på, hvordan forskellige brands griber det an.

Få hjælp af eksperter Som overskriften så fint lægger an til, kommer vi med to eksempler på virksomheder, der tager dig i hånden og hjælper dig med at få nye perspektiver på din styling og hudpleje. Hos Anno Anno kan du finde og købe modetøj til store kvinder udvalgt af en personlig stylist med afsæt i din stil og dine behov. Ved at fortælle nogle ting om dig selv og dine mål får stylisten en bedre forståelse for din stil, pasform og budget og med afsæt i dette, sammensætter stylisten det bedste tøj til dig. Dette får du sendt med posten, således du kan prøve det i ro og mag derhjemme, og du betaler naturligvis kun for det, du vælger at beholde. Det er en både tidsbesparende og personlig løsning, hvormed du slipper for trange prøverum og bliver udfordret rent stylemæssigt.