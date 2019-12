Lån uden sikkerhed med den laveste rente

Et lån ”uden sikkerhed” er et lån, man kan søge om uden at skulle vise dokumentation for, hvad pengene skal bruges til. Man behøver heller ikke at sætte sin egne ejendele i pant - i modsætning nogle af de krav, der findes for mange andre typer lån, som f.eks. et boliglån.

Det gode ved et lignende lån er, at det for det meste er hurtigt og nemt at søge om det, især fordi man jo som sagt ikke behøver at fortælle låneudbyderen, hvad pengene skal bruges til, og der ikke kræves dokumentation. Et lignende lån kan søges om online via forskellige låneudbydere, og normalt vil pengene allerede findes på ens konto dagen efter hvis ikke på selvsamme dag.

Men som med så meget andet, skal man når man søger om lignende lån være opmærksom på, at der opkræves meget høje renter for lån uden sikkerhed i sammenligning med andre typer lån. Det kan ses ved at kigge på den ÅOP rente, som låneudbyderen beskriver.