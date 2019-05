Lån penge på nettet og få det rette overblik

Markedet for forbrugslån har igennem længere tid været en jungle og det vil den danske portal Camar ændre på ved, at sikre privatforbrugere et godt overblik over netop den type udbydere.

Lån penge på nettet - kig altid på ÅOP

I Danmark har forbrugslån været i hastigt vækst igennem de seneste år og i den sammenhæng er det vigtigt for privatperson, at kigge på begrebet ÅOP som netop forklarer om gebyrstørrelsen ved lån.



ÅOP står for de årlige omkostninger i procent og det kan i sammenlignes med kiloprisen på hvad det koster hvert år at have et lån i procent. Camar finans anbefaler altid, at man som låntager vælger at undersøge ÅOP på et lån før der sendes en låneansøgnng afsted.

De fleste udbydere af lån på nettet har mest fokus på blot, at oplyse den lave månedelige omkostning og derfor er det vigtigt, at du som privatperson er kritisk omkring netop den samlede omkostning som er benævnt ÅOP.