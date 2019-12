Send til din ven. X Artiklen: Lån på dagen er blevet en realitet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lån på dagen er blevet en realitet

Det kan være at man pludselig finder sig selv i en krisesituation, og behøver penge øjeblikkeligt på dagen. Enten til nogle uventede regninger, eller måske til en ny mobil, fordi den gamle blev smadret.

Sådan nogle situationer kan opstå, uanset hvor forberedt man er. Derfor kan det være meget relevant at vide om det er en mulighed, at optage et lån og få pengene på samme dag. I denne artikel bliver det emne undersøgt nærmere, og der bliver nævnt nogle banker hvor det er en realitet.

Er det realistisk? Hvis man sidder inde med spørgsmålet om dette overhovedet er muligt, så vil en enkelt internetsøgning vise, at det bestemt er muligt, selvom det kan lyde vildt for nogle. Ved at optage et forbrugslån over internettet kan man gøre det ekstremt hurtigt, da man kan vælge at låne uden sikkerhed.

Det betyder at man ikke behøver give banken en mundtlig begrundelse for hvad pengene skal bruges til, og aftalen kan blive underskrevet med ens digitale NemID. Så skal man ikke først ned i banken, og give sin underskrift, hvilket allerede medvirker til at gøre det nemmere og hurtigere.

Man kan, som regel, klare det på under et kvarter, og så kan pengene være på kontoen indenfor en times tid. Det kommer naturligvis an på hvilken låneudbyder man har valgt, da nogle tilbyder hurtigere lån end andre. Et forbrugslån hvor pengene kommer hurtigt kaldes også for et kviklån.

Hvordan gør man? Dette kan forklares ganske enkelt, da der ikke er mange trin man skal gennemføre. Først og fremmest skal man finde en passende låneudbyder, der har det tilbud som passer bedst til det man skal bruge, og derefter skal man udfylde låneansøgningen på deres hjemmeside. Herefter er det bare at vente på et svar, som man oftest kan få indenfor 20 til 45 minutter.

Efter at svaret er modtaget og man dermed er blevet godkendt, så skal man blot underskrive aftalen med sit NemID, og så kommer pengene indenfor den næste time. Det er netop denne nemme metode, der har gjort det så attraktivt at optage et kviklån. Den samme regel gælder også i Norge og Sverige. Du kan læse mere om lån på dagen på Forbrukslån.no sin webside.

Hvilke banker tilbyder dette? En digital bank, der tilbyder sine kunder kviklån er Ferratum. Det er faktisk Danmarks hurtigste kreditudbyder, og man modtager pengene 45 minutter efter at man har ansøgt om dem. Når man udfylder sin ansøgning, skal man ikke fremvise nogle dokumenter eller stille nogen sikkerhed.

Renten er på 8,5 % om måneden, og man betaler kun omkostninger, når man bruger sin kredit. Man kan optage lån mellem 500 til 15.000 kr. Desuden er det også muligt at låne over mobilen, hvilket blot gør det endnu mere overkommeligt.

Santander er en anden internetbank, hvor man kan få lånet på samme dag, som man ansøger om det. Her kan man låne fra 10.000 til 350.000 kr. Hvis man skal optage et forbrugslån i denne bank, så er kravene ganske simple. Man skal have bopæl i Danmark, have et fast arbejde og man må ikke være registreret i RKI. Deres rente er på 4,94 %, men her skal man være opmærksom på ÅOP, altså de årlige omkostninger i procent, da de kan være høje. Hvis man vælger at låne pengene her, så kan man også få dem på selve dagen, og her kan det hele også udføres over mobilen.

En tredje bank der tilbyder dette er GoKredit, hvilket er endnu en online bank. De gør det muligt at ansøge om en kviklån, og få pengene indenfor 45 minutter. Man skal bare klikke på en link på deres hjemmeside, og så kommer man direkte hen til ansøgningen, som skal udfyldes.

Beløbene man kan låne for her er tilpas små, idet denne bank kun tilbyder hurtige lån, hvilket bedst kan lade sig gøre med mindre beløb. Man kan låne fra 3.000 til 6.000 kr. Det er en god mulighed, hvis man blot behøver en mindre sum penge, for at kunne, for eksempel, betale en ekstra regning.