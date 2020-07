LED-belysning i rivende udvikling

Hvis ikke du allerede har skiftet til LED-belysning, ja så er du efterhånden en del af en mindre og mindre gruppe af den danske befolkning. LED-belysning er efterhånden blevet førstevalget, både når private mennesker og erhvervslivet køber belysning. Og det er ikke svært at forstå hvorfor.

LED-belysning har efterhånden været på markedet i mange år, men i starten blev det hurtigt kendt for produkter der gik i stykker eller havde et mærkeligt blåligt og unaturligt skær. Disse kendetegn er heldigvis sidenhen gjort helt til skamme, og i dag kan man både få LED-produkter, der giver et perfekt lys, har et lavt elforbrug og så har LED-teknologien gjort det muligt at udvikle en masse helt nye innovative og smarte produkter, som ikke tidligere var muligt med traditionelle glødepærer og Lysstofrør.

De mange fordele med LED-belysning har gjort, at markedet og udviklingen er eksploderet. Der er i dag et utal af store internationale producenter og spillere i markedet, som alle kæmper for at være de bedste og hurtigste med nye produkter. Det har den store fordel for forbrugerne, at man i dag kan få produkter i topkvalitet til meget lave priser. Og køber man sine produkter hos en stor anerkendt forhandler som fx danske PlusLED, så kan man være sikker på at få nogle af de bedste produkter i markedet. PlusLED fører alle de mest populære LED produktkategorier til lave priser.

Nedenfor kan du få en hurtig introduktion til nogle af de mest populære LED-produkter i dag.

LED-spots

Spots har længe været en populær belysningsform i danskernes hjem. Har man spots med gammeldags GU10 halogenpærer, er det så smart, at man kan få LED-GU10 pærer, der kan sættes direkte op i stedet for de gamle, da de kører på 230V. Mange der får nye løsninger med spots opsat vælger også denne løsning, så pærerne kan udskiftes, men vælger blot LED-pærer fra starten. Her kan man både få med og uden dæmpning, alt efter behov.

Alternativt kan man også få spots med indbygget LED. Så skal man kun have ét produkt. De er bl.a. smarte, hvis man har lofter med lav indbygningshøjde, da de fylder mindre.

LED-armaturer

I stedet for at bruge gammeldags lysstofrør eller spare-rør, så er det helt store hit i dag LED-armaturer med indbygget LED. Fordelene er, at LED-delen er indkapslet fra fabrikken i armaturet, hvilket holder det bedre afskærmet fra snavs og fugt, og gør det muligt at lave armaturerne mindre og flottere med højere IP-klasser (klassificering mod fugt og snavs).

Dertil fås LED-armaturer i tidsløst flot design, med mulighed for at serieforbinde flere armaturer

RGB LED strips

Et uhyre populært LED-produkt er den klassiske LED-strip. Dette produkt kan monteres et utal af steder fx under skabe, i kanten af loft og gulv, under og bagved møbler og generelt alle steder hvor man lige har brug for lidt ekstra lys eller dekorativ hyggebelysning.

Det nye er, at man nu også kan få LED-strips i en RGB udgave (Red Green Blue), som giver mulighed for selv at vælge mellem millioner af farver og en masse måder lyset enten blinker eller skifter på. Samtidig kan de også blot give helt almindeligt varmt og koldt hvidt lys, så man kan skifte mellem almindelig rumbelysning eller discostemning!

Andre

Der findes så mange smarte og flotte LED-løsninger og produkter i dag, at listen vil blive meget lang, hvis vi skulle skrive om dem alle her. Man kan også få et stor udvalg af havebelysning, skinnesystem-løsninger, smarthjem-belysning, projektører og et hav af dekorative LED-lamper.

Vores anbefaling er at tage et kig på de mange muligheder og blive inspireret. Så finder du helt sikkert nogle løsninger, der vil være helt rigtige for dig.