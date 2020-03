Kurt Hyldmar: En livsstil at køre Volkswagen

Af Susanne Uhre-Prahl

Volkswagen Slagelse: Køreglæde, fart, sikkerhed, service, stilhed, strøm, grundighed – alt sammen værdiladede ord, som Kurt Hyldmar, knytter til sin nye bil og sin arbejdsplads.

Han er servicechef hos Volkswagen Slagelse, der har domicil på Elmedalsvej 7 i Slagelse, og sammen med sine 42 kollegaer, er de et godt team af bilentusiaster.

Begejstringen deler de gerne, når nye som gamle kunder kigger indenfor. Teamet sælger nemlig kvalitet og service plus meget mere, faktisk alt det som i dag karakteriseres som en moderne autoriseret bilforhandler.

Ifølge Kurt Hyldmar, er der tale om livsstil, når man vælger bil, og han mærker det selv. Siden nytår har han været den begejstrede ejer af den nye E-Golf, og netop el-bilen lagt en ny dimension på hans køreglæde.

- Jeg kører på ren el, og ved du hvad, der er stilhed, når jeg kører på landevejene. Det er fantastisk oplevelse, og bilen er hurtigt opladet, når det er tiltrængt. Så myten om, at en el-bil er langsom i optrækket, er bare fortid. Der er spark i den!

Kurt tilføjer, at han og familien har været på længere ture i det sjællandske, og erfaringen er, at batteriet er hurtigt opladet, mens kaffen drikkes, og toiletbesøg overstås. Og desuden er det let at finde ladestandere, for en app på mobilen viser vej.

Han har selvfølgelig én installeret derhjemme, og det er både nemt og billigt og fleksibelt at tanke til en hverdag på farten. Han har ubegrænset kilometertal og betaler kun 700 kroner om måneden i strøm. Opladeren følger gratis med, når man køber el-bil hos Volkswagen Slagelse.

Virksomheden Clever Unlimited, som leverer strøm og udstyr, har indgået partnerskab med blandt andre Volkswagen, og der er intet max på kilometertallet.

I bilhuset i Slagelse oplever man en stigende interesse og køb af elbiler og plugin-hybridbiler, og Kurt er ikke i tvivl om, at debatten om klima og miljø spiller ind. Personligt har han det også rigtig godt med at køre på sol- og vindenergi.