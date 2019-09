Send til din ven. X Artiklen: Kontakt en bedemand i den svære tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kontakt en bedemand i den svære tid

Vi kan desværre ikke komme uden om dødsfald af ens nærmeste, når tiden rinder ud. Der er dog en vigtig opgave tilbage at tage sig af, og det er begravelsen. Det er muligheden for at sige det sidste farvel og ære den afdøde en sidste gang. Her vil man med fordel få hjælp af en bedemand, som kan hjælpe til at gøre hele situationen nemmere for de nærmeste.

Hvad er en bedemand? En bedemand er ofte en selvstændig erhvervsdrivende, som hjælper med alt det praktiske i forbindelse med en begravelse og dødsfald. Han eller hende vil være med til at tage noget af ansvaret af dine skuldre og gøre hele situationen lidt nemmere for den enkelte. Der er ingen love eller regler om, at man skal bruge en bedemand, men det vil i langt de fleste tilfælde anbefales. Alle bedemænd gør hver dag et stort arbejde for de mange pårørende. Det kan være en sort tid, som man vil tilbringe med familie og venner. Det sidste som mange kan overskue er at arrangere alt og stå for planlægningen. Her vil en bedemand påtage sig store dele af alt dette for at ære den afdøde og for de pårørende.

Hvorfor skal man vælge en bedemand? Som tidligere omtalt så er det ikke nødvendigt eller påkrævet at gøre brug af en bedemand. Det er dog det mest almindelig og nemmeste. Det er forskelligt hvilke ydelser, som bedemanden kan tage sig af, blandt andet følgende: ● Levering af kiste

● Rustvognskørsel

● Levering af urne

● Håndtering af ligtøj Dette er blot et udpluk af de helt centrale kerneydelser, som en bedemand vil påtage sig. Endvidere kan det ofte arrangeres, at der vil planlægges alle delene af begravelsen og ceremonien. Alt lige fra bestilling af de helt særlig blomster til dødsannoncen i avisen. De små men ofte vigtige detaljer, der vil gøre stort indtryk. Her skal det dog nævnes, at det er helt passende at diskutere prislejet. Afhængigt af den enkelte økonomiske situation så vil der være løsninger, som tilgodeser alles behov og krav. I nogle tilfælde har den afdøde klare ønsker til deres begravelse, som selvfølgelig skal tilgodeses. Her vil det igen være en god idé at få stablet et godt samarbejde på benene, så ceremonien vil være som forventet.