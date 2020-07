Kom på et moderne frisørbesøg i Storkøbenhavn

Om RODEO

Frisørkonceptet åbnede den første salon tilbage i 2015, hvor den første salon åbnede op på Rolighedsvej på Frederiksberg. Sidenhen er det blevet til 6 yderligere forretninger fordelt ud på Østerbro, Vesterbro, Amager, i Valby, i København K og senest i Lyngby. Frisørkæden har planer om at ekspandere yderligere, så flere kunder kan glæde sig over det innovative frisørbesøg, som RODEO hver gang prøver at skabe.

Hvor ofte bør man blive klippet?

Inden du overvejer, hvor du skal klippes, bør du i det hele taget overveje, om du skal klippes. I denne process kan du kigge på hårets spidser. Deler dette sig i to, kan du godt begynde at overvejer en frisørtid. Ydermere kan du i virkeligheden bare køre dine fingre igennem håret og mærke efter, om de sidder fast i håret. Du kan også bruge tommelfingerreglen om, at korthårede personer som regel har brug for en klipning hver sjette uge, mens en langhåret sagtens kan vente et par måneder. Slutteligt kan du ganske simpelt blot kigge efter eller spørge dine nærmeste, og så bør du også have et svar på spørgsmålet. Om der går mere eller mindre en seks uger er selvfølgelig helt individuelt, og man skal naturligvis have individuel frihed til at gå til frisøren, når det passer én selv! Hold derfor selv godt øje eller spørg dine nærmeste til råds, hvis du er i tvivl.

Et frisørkoncept med god underholdning og komfort

Når du så endelig har gjort op med dig selv, at du er klar til et frisørbesøg, står RODEO klar til at hjælpe dig. Her har man nemlig specialister i enhver opgave, uanset om det er et dame- herre- eller et børneklip til familiens yngste. RODEO elsker at værne om kunderne. Derfor byder salonerne på den rene luksus med en hårvask og hovedbundsmassage inden selve klippet eller behandlingen. Ligeledes bliver kunden budt på godter til ganen, da man altid bliver tilbudt friskkværnet baristakaffe, lækker juice eller sågar kolde øl, Gin & Tonics og vin, hvis man skulle være i humør til det. Man har ydermere lagt mange timer i indretningen af de enkelte saloner, som er skandinavisk inspireret, og som har til formål at skabe en familiær atmosfære, der altså skaber tryghed hos kunderne.

Visionen blandt kædens mange frisører er den samme; at skabe et fantastisk look, samtidig med at du får en uforglemmelig oplevelse med smil på læben og komfort i en hjemlig sfære. RODEO kan hjælpe dig med alle tænkelige behandlinger og står klar til at servicere dig, når du selv føler, håret trænger til en klipning, farvning eller noget helt tredje.