Kødbyen er fortsat et af de hippeste kvarterer i København

København er de senere år blevet lovprist af flere verdensomspændende medier som værende en af de byer, man bare skal besøge. Det er med god grund, for København har meget at byde på, herunder det populære område Kødbyen. Kødbyen ligger på Vesterbro, og det er et af byens hippeste områder. Her vil du opleve, at unge mennesker flokkes for at nyde lækre drinks og en god fest. Du finder også kulinariske oplevelser i Kødbyen, og du vil opleve, at der ligger en lækker restaurant i Kødbyen på hver gade side om side med andre hippe steder. Det er nemlig samtidig et mekka for kunst, markeder og shopping, så der er i virkelig noget for enhver smag i Kødbyen.

København er en af verdens bedste byer København er en af verdens bedste byer at besøge. Sådan sagde det anerkendte rejsebogsforlag Lonely Planet i oktober 2018, da de offentliggjorde en topti over de bedste byer at besøge i 2019. På den liste fik København altså en førsteplads. Der er flere årsager til den flotte udnævnelse, og her nævnes blandt andet den kulinariske madscene, der er at finde i København. Andre vigtige ting, som spillede ind, er hovedstadens arkitektur, Tivoli, Refshaleøen og altså Kødbyen. Den måde, hvorpå hovedstaden har formået at tage gamle områder og give dem nyt liv, er noget af det, Lonely Planet lagde stor vægt på i deres bedømmelse, og her er Kødbyen netop et pragteksemplar.

En bydel med historie Navnet Kødbyen kommer af, at kødindustrien i mange årtier har eksisteret i området, og det er derfor et område i København, som virkelig har en lang historie. Kødbyen bliver normalt inddelt i Den Brune Kødby og Den Hvide Kødby. Navnene kommer af farverne på bygningerne i området. Det var først i 2005, at Københavns Borgerrepræsentation besluttede at udvikle Kødbyen og gøre det til et hjemsted for både hippe restauranter og kreative erhverv.