Køb et bålsted og byd gæsterne velkommen

Hvis du er husejer er det vigtigt, at du formår at gøre dit uderum til at rart sted at være i sommermånederne såvel som vintermånederne. Det kan du gøre på mange forskellige måder, og det er forskelligt hvilke behov man har til uderummet som familie, og hvordan man bør indrette det. Mange vælger at skabe en varm og hyggelig stemning med et bålfad. På den måde kan du byde dine gæster varmt velkommen på mere end én måde.

Du kan selv bestemme, om du vil lave det klassiske bålsted, hvor du graver en fordybning i græsplænen og omkranser med store sten eller træstubbe til at sidde på, eller om du vil skabe et hyggeligt bålsted med et flytbart bålfad. Du har altså mange muligheder for at skabe den perfekte stemning i dit uderum.

Du kan finde bålfade i mange byggemarkeder, hvor du kan vælge mellem forskellige størrelser, designs og i forskellige prisklasser. Når du skal vælge det rette bålfad, bør du overveje hvilke omgivelser det skal stå i, hvor meget plads du har til det på din terrasse, hvad det skal bruges til og hvad det må koste.