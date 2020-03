Send til din ven. X Artiklen: Kjoletrends du kan forvente at se i 2020 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kjoletrends du kan forvente at se i 2020

Nyt år, nye trends! Der er intet bedre end dykke ned i alle de nye styles, der altid dukker frem, når kalenderen skifter til et nyt år, og i år er ikke anderledes.

De mange kjoletrends har alle det tilfælles, at de går all-in på farver, materialer og former. 2020 er året, hvor du skal slå dig løs og kaste dig ud i nogle unikke og nærmest pompøse kjoler, som du sagtens kan bruge hele året.

Nedenfor har vi samlet de seks vigtigste styles i 2020, så du kan gå de kommende sæsoner i møde med moderigtige og fede kjoler.

Og der er hjælp at hente, hvis du ikke er helt sikker på, hvor du finder de nyeste styles. Modesiden Lykke by Lykke har altid de mest trendy kjoler, og med det store udvalg af forskellige design, farver og mønstre er du garanteret at finde en kjole, der passer lige til dig og det nye modebillede i 2020.

Sofistikerede og friske lagdelte kjoler En af de måske største kjoletrends i 2020 er de lagdelte kjoler, som kan se ud på utallige måder. Du kan både få korte, lange og midi, og de kan være fyldige og luftige eller mere kropsnære og stilrene. Lige meget hvilken type lagdelt kjole du er til, kan du helt sikkert finde en, der passer til din stil. På varme dage kan du med fordel style en kort, flagrende og feminin lagdelt kjole med en cool, kort denimjakke, og i de koldere perioder er lagdelte kjoler i varmt stof og med lange ærmer ideelle.







Fine hæklede og strikkede kjoler Det er ikke kun i det kreative univers, at hækling og strik bliver mere populært. Også i modebilledet vinder det frem, og derfor er hæklede og strikkede kjoler også et hit. Især strikkede kjoler virker måske ikke som noget nyt inden for kjoler, men stilen er lidt anderledes i 2020 – de hæklede og strikkede kjoler skal nemlig være lette og luftige, så de også passer perfekt til det lune forår og den varme sommerperiode.







Kjoler i læder til det rå look Læder er måske ikke så nyt i modebilledet, men i år handler det virkelig om at gå all-in på looket både med mængden af læder og fede farver. Generelt er 2020 præget af både vilde, kraftige farver, pastelfarver og fine print, og det er ikke anderledes, når det kommer til læderkjoler. Gør dit look lidt mere råt med en kjole i læder, og pift det yderligere op med en feminin og farverig farve, der lige sætter prikken over i’et på dit outfit.







Store og flamboyante pufærmer En trend fra 2019, der går igen i 2020, er pufærmerne. Vi har set dem i mange afskygninger gennem årene, og i år ser du dem både som pompøse og mere diskrete, så du kan sagtens finde en fin kjole med pufærmer, der passer perfekt til dig. Kjoler med pufærmer giver noget både feminint og lidt cool til et look, og det er en nem måde at lege lidt med en ellers enkel kjoles form og give den det ekstra, der gør, at du føler dig som en modedronning året rundt.







Business-like og feminine jakkekjoler Jakkekjoler er en af de kjoletrends i 2020, der virkelig gør sig bemærket ved at kombinere to styles: en trenchcoat-lignende jakke og en kjole. Du finder de fede jakkekjoler til både varme og kolde perioder, og du kan derfor bruge det cool business-look hele året rundt. Overdelen på jakkekjolerne ligner typisk det øverste stykke af en feminin og stilet jakke, der med flotte, brede kravestykker og knapper eller bindebælter også gør sig perfekt som kjoleoverdel.