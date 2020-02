Send til din ven. X Artiklen: Kjolen til drømmebrylluppet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kjolen til drømmebrylluppet

At finde den rigtige brudekjole kan være en tidskrævende affære. Du kan høre til de heldige, der ved lige præcis, hvad der passer til dig, og som lige drøner ned i brudebutikken i frokostpausen og finder drømmekjolen.

Men for de fleste er det en længerevarende proces som omfatter indtil flere besøg i butikkerne, inden den store beslutning tages.

Find kjolen i en rigtig butik Heldigvis findes der masser af super gode brudebutikker, hvor du kan få den helt store oplevelse, som det er at prøve brudekjoler, du kan se en liste over butikker her. Du og dit følge bliver hilst pænt velkommen, og mange steder får I lidt at drikke og snacks inden prøvningen går i gang.

Du vil blive spurgt, om du har tænkt på en bestemt kjoletype, hvad du kan lide og ikke lide, I snakker måske også budget, så du ikke forelsker dig i en kjole, som ligger langt over hvad du vil give, og så starter jagten på den perfekte kjole.

Ekspedienterne er eksperter i at spotte, hvad der vil klæde dig, de har jo uendelig meget erfaring. Så vær ikke afvisende overfor at prøve en kjole, som ved første øjekast ikke lige er dig, du kan ende med at blive positivt overrasket.

Tag gerne veninderne med At prøve brudekjoler sammen med dine veninder kan være en rigtig hyggelig oplevelse. De fleste vælger også at have et par stykker med. I nogle butikker er der en begrænsning på 4 gæster, hvilket til dels er et spørgsmål om plads ude i butikkerne, men også fordi for mange meninger kan være med til at ødelægge oplevelsen.

Jo flere gæster du har med, jo sværere er det at få et enstemmigt svar på om en given kjole er flot til dig. Du ender måske med at føle, at der slet ikke er nogen kjole, der var fin til dig, fordi der hele tiden var en, som var uenig med de andre.

Gå gerne i flere forretninger Selv om alle gerne vil sælge dig en kjole inden du forlader butikken, så er der også forståelse for, hvis du gerne vil prøve kjoler andre steder, inden du bestemmer dig.

Det er helt normalt, idet de enkelte butikker jo ikke alle sammen forhandler de samme kjoler, så hvis du skal prøve andre mærker, skal du i måske over i en anden butik. Så vær ikke flov over at gå ud af butikken uden at købe noget.

Men det sker også ofte, at den helt rigtige kjole lander på dig i allerførste butik, du er ude i, og så er der jo ingen grund til at bruge mere tid på det.