Kampen om at få fat på ledige kandidater intensiveres. Specielt i de store danske byer. Foto: DMYTRII MINISHEV (BADAHOS)/Colourbox

Send til din ven. X Artiklen: Kampen om de ledige i København intensiveres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kampen om de ledige i København intensiveres

Coronakrisen har påvirket det danske arbejdsmarked, og nedlukningen af Danmark har medført, at mange danskere er blevet ledige. Faktisk viser de nyeste målinger, at ledigheden er vokset med 200.000 ledige under Coronakrisen. Det gælder især i storbyerne som Aarhus og København, hvor mange af de større virksomheder ikke tøvede med at afskedige deres medarbejdere, da der endnu ikke var hverken løntilskud eller udsigter til en lysere fremtid. Nu er det danske arbejdsmarked igen ved at komme på rette kurs, og i takt med at Danmark gradvist lukker mere og mere op, intensiveres kampen om de ledige kandidater. Flere og flere københavnske virksomheder står nemlig på den anden side af Coronakrisen, og har akut brug for dygtige kandidater. Men hvordan kan de københavnske virksomheder blande sig i kampen om de rette kandidater? Læs med i denne artikel, og bliv klogere på rekruttering i København efter Corona.

Hvordan finder vi den rette kandidat? Har du en mindre, mellem eller stor virksomhed i København, og står I lige nu og mangler en eller flere nye, kompetente medarbejdere? Uanset hvilken branche I arbejder indenfor, kan I hurtige støde på en række udfordringer, som er opstået i kølvandet af Corona. Vi har den højeste ledighed i Danmark i flere år, og dét betyder, at rigtig mange københavnere mangler job. Samtidig er flere virksomheder på jagt efter nye ildsjæle, og selvom det lyder som opskriften på en vellykket rekruttering, kan der opstå problemer. Først og fremmest oplever mange virksomheder, at selvom de får mange ansøgninger til en pågældende stilling, er der meget få kvalificerede ansøgere med de rette kompetencer til stillingen. Det skyldes, at mange af de jobsøgende jo fra fagforeningernes side skal søge et antal af jobs ugentligt, samtidig med at de måske netop nu overvejer at skifte retning, og afprøve nye brancher. Samtidig oplever mange virksomheder at de brede jobopslag, hvor man ikke har fået specificeret kravene, modtager enormt mange ansøgninger - folk søger bredt, men det er ikke nødvendigvis lig med, at den rette kandidat til jeres ledige stilling, er at finde blandt de 400 ansøgninger. Kort fortalt: virksomhederne modtager mange ansøgninger fra kandidater med mindre eller en smule erfaring, men de topkompetente kandidater til netop den stilling der søges, lader vente på sig, og er dermed svære at skabe kontakt til - dét skaber problemer for de københavnske virksomheder!