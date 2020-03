Kæledyr i alle variationer på Kinavej

Kæledyr har en helt anden rolle i familien i dag, end dengang Benny Siering for 38 år siden åbnede sin første dyrehandel. Det var på Amager og på hylden lå måske tre halsbånd, som hundeejere kunne vælge imellem. I dag har Benny mindst 75 forskellige modeller i sit store Bonnie Dyrecenter på adressen Kinavej 3 i Slagelse. Butikken rummer alt i udstyr til dyr, og selvfølgelig også et stort udvalg i foder. Der er faktisk 7 forskellige slags, når det handler om mad til katte og hunde.

- Jeg nyder ping-pong med kunderne, og skal man købe hundemad, så er det da rimeligt, at de får svar på, hvad maden indeholder. Der er i dag alt for meget skodmad på markedet til især hunde og katte. Noget af det løber lige igennem kæledyret, fordi foderet er ren fyld, siger Benny Siering.

Dyrehandlen på Kinavej spænder over et stort udbud i tilbehør og levende dyr. Lige fra gnavere, kaniner, skildpadder, hamstere til fisk og fugle. Udvalget er stort, og både undulater, kanarier, zebrafinker, kakaduer, gekkoer er til salg. Og er der en kunde, som ønsker sig en slange eller et andet krybdyr, så kan Benny skaffe det via sit store netværk.

Han lægger ikke skjul på, at konkurrencen er benhård i hans branche, og det er både supermarkeder og nethandlen han skal konkurrere med. Derfor har han forlængst etableret én netbutik på adressen poppizoo.dk. Her kan kunderne købe det samme, som i butikken på Kinavej i Slagelse eller i butikken på Amager - dog med den væsentlige forskel, at han ikke handler med levende dyr i netbutikken.