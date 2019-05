Send til din ven. X Artiklen: Juridisk støtte kan være nødvendig af flere årsager Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Juridisk støtte kan være nødvendig af flere årsager

Der kan være mange forskellige årsager til, at man måtte have behov for juridisk bistand i form af advokathjælp, og det vil i de fleste tilfælde være en fordel at få hjælp af en advokat til juridiske sager. Dette er gældende, da der er mange forskellige love og paragraffer, som tager tid at sætte sig ind i, mens nogle måske også vil være meget svære at forstå. Der vil ydermere være situationer, hvor det næsten er umuligt at klare sig uden en god advokat til at foretage juridisk arbejde i virksomheden såvel som i hjemmet.

Generationsskifte i virksomheder kræver grundig planlægning Det kan eksempelvis være i forbindelse med generationsskifte, hvor der er mange forskellige ting at være opmærksom på. Det er også vigtigt at et generationsskifte foregår gnidningsfrit og uden nogle huller i overtagelsesgangen, da dette kan lede til forskellige konsekvenser – ofte af forholdsvist bekostelig karakter. Derfor kan det være en fordel at få hjælp af en advokat til udarbejdelsen af sådanne kontrakter, gennemgang af papirer og meget andet, således det hele er på plads, og der efter overtagelsen ikke vil opstå nogle problematikker. Det er også gældende i situationer, hvor virksomheder skal overdrages på anden vis end generationsskifte, hvor der skal indgås samarbejde med andre firmaer eller lignende.