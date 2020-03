Julegaveidéer til alle

Det kan være svært at finde den perfekte julegave, til dem du har kær. Du kender måske til det, at du hvert år forsøger at være i god tid med julegaverne, men alligevel ender du med at blive stresset over dem, fordi du aldrig kan finde på noget, som du synes er godt nok. Det kan nemlig være en udfordring at finde en god gave, til alle dem som du skal give en gave til. Måske er du heldigt at få stukket en ønskeliste i hånden, og så bliver din opgave i mange tilfælde lettere. Du kan dog også risikere, at din gamle far eller din niece ikke ved, hvad de ønsker sig, og så er din opgave straks sværere. Det betyder nemlig, at du selv skal lægge hovedet i blød og tænke på idéer til julegaver til dem.

Få inspiration her

For at få lidt inspiration til, hvad du kan give andre i julegave, kan du tage et kig på listen herunder.

• Køb en parfume og glæd ung som gammel. Alle kan godt lide at dufte godt, og hvis du kan finde ud af, hvad for en parfume vedkommende godt kan lide at bruge, så har du den perfekte julegaveidé. Du kan også købe en parfume, som du synes passer godt til vedkommende og håbe på, at den falder i god jord.

• Hvem kan ikke lide en god bog? Undersøg udvalget af gode bøger der hitter på markedet lige nu, køb og anbefal den til din nærmeste ved at ligge den under træet juleaften.

• Hvis du gerne vil gøre julegaven lidt mere personlig, kan du købe et smykke, nøglering, sølvfad eller andet med gravering i.

• Alle har brug for nyt tøj, så det kan du altid købe, hvis du fortsat ingen idéer har til julegaveindkøbene.

Hvis du stadig ikke ved, hvad du skal give i julegave, kan du prøve at tænke på, hvad du selv vil blive glad for at få. Det kan være, at du selv ønsker dig nyt bestik, og så kommer du i tanke om, at din søster nok også ville blive glad for det. Det kan også være, at du ser et smykke som du selv synes er smukt, og vælger at købe det til din mor. Hvis du giver en gave, som du selv ville glæde dig over at åbne juleaften, så har du købt gaven med omtanke, og i mange tilfælde er det jo tanken der tæller.