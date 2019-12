Jagttøj til kvinder giver en god komfort

Kvindelige jægere er på vej frem i Danmark, og de nyder det i fulde drag. Det er altid en fornøjelse at se en fritidsinteresse, der kan deles med venner og familie med stor glæde. Når man går på jagt, kræver det dog, at man har noget ordentlig jagttøj. Læs mere her og få en bredere viden inden for jagttøj til kvinder.

Det er også med til at slå en fordom ihjel. Jagt er ikke udelukkende et fag for mænd. Det er en interesse, som venner og familier nyder at bruge tid på i fællesskab. Det er for mange et afslappende element til den travle hverdag, hvor der er plads til at koble af. Det kræver dog fortsat, at man har de rigtige midler til rådighed, og det starter ved jagttøjet.

I Danmark er der set en trend indenfor jagt. Flere og flere kvinder interesserer sig for faget og tager jagttegn. Det er specielt den yngre kvindelige befolkning, som har vist sig at finde faget attraktivt. Det er en glædelig nyhed, og det ser ud til at væksten inden for kvinder er stigende.

Jagttøj til kvinder

Når man går på jagt, er det vigtigt, at man har det helt rigtige jagttøj til rådighed for at få den bedst mulige oplevelse på alle parametre. Det er selvfølgelig også vigtigt, at man vælger jagttøj til kvinder og ikke mænd. Pasformen og komforten vil ikke være den samme. Inden man går ud og investerer i nyt jagttøj, så er det følgende vigtig at have i mente

Vejr

Camouflage

Varme

Jagt foregår i alt slags vejr, og dette skal afspejles i ens tøjvalg. Det betyder imidlertid ikke, at man skal rende rundt i regntøj og gummistøvler. Man skal derimod kigge på mere robust tøj, der kan holde vandet ude.

En anden afgørende faktor i valget af jagttøj til kvinder er, at man vælger camouflagetøj. Man skal kunne blende ind i omgivelserne, så man ikke skræmmer dyrene væk ved skrigende farver. Jordfarver og grønlige nuancer er derfor det rigtig valg, og det som man skal have øje for.

Sidst er det også vigtigt, at ens jagttøj holder på varmen. Det er dog en hårdfin balance, som man skal operere med. Ens jagtjakke skal ikke være for varm til at bruge, men man skal heller ikke fryse. Det kan derfor også være nødvendigt, at man har to forskellige jakker alt afhængig af årstiden.