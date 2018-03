Jægerborg Allés største modebutik er klar til foråret

Selvom det endnu ikke kan ses på det danske vejr, er foråret endelig kommet. Dette betyder, at det er tid til forårskollektionerne, hvor nye trends og tendenser kommer til. Dette er den største modebutik på Jægerborg Allé klar til – Chopin Charlottenlund har nemlig masser af forårstøj fra populære brands. Disse brands inkluderer blandt andet mærker såsom Mos Mosh, Prepair og New Balance. Er det tid til at forny garderoben med mere forårsagtigt tøj, bør du uden tvivl tage et kig forbi Chopin Charlottenlund eller bestille tøj og accessoires fra deres online webshop.

Flæser er en fortsat trend, som længe har været i modebilledet. Flæserne kan placeres på forskellige former for tøj blandt andet på nederdele, kjoler og skjorter. Flæserne giver en feminin tilføjelse til outfittet. Farven gul er ligeledes et populært valg i foråret, og farven kan både anvendes som kjole eller strik. Dette farvevalg bryder de simple og triste farver. En anden farve, som også er populær nu, er græsgrøn. Farven er meget frisk og vil se sig yderst godt ud til et par blå jeans. Slutteligt er det dekorative blomsterprintet gennemgående i foråret 2018.

Hvert år kommer der nye trends. Dette kan være i forbindelse med farver, mønstre og materialer. Dog kan tendenserne fra sidste år også gå igen, og dette er en dejlig fordel. Gennemgående trends betyder nemlig, at du fortsat kan anvende tøjet, som du købte i sidste sæson. Foråret 2018 byder både på nye trends og ting, som allerede har været populære i et stykke tid.

Et af Chopin Charlottenlunds førerende mærker er Mos Mosh. Dette brand har specialiseret sig i bukser og jeans, hvor velvære er nøgleordet. Dette betyder, at man får smarte og flotte bukser, som også er behagelige at have på. Pasformen er derudover skabt til den almindelige kvindekrop, hvilket er et kæmpeplus. Derudover har Mos Mosh er stort udvalg af lækre jakkesæt og overdele, der er meget smagfulde og simple. Det er dermed de rene linjer, små detaljer og klarer farver, der er i fokus i kollektionerne. Du kan se det her .

Prepare – elegant og sporty

Er din stil elegant og sporty, vil du elske Prepare, som ligeledes føres af Chopin Charlottenlund. Her sættes der kulør på hverdagen med skønne print og farver. Tøjet er af god kvalitet, men dette betyder ikke, at prisen ikke er til at overkomme. Tøjet fås nemlig til attraktive priser, og man kan derfor udvide sin forårsgarderobe uden at blive ruineret. Et af de mest populære produkter hos Prepare er deres buks med stribe ned langs benet. Denne type tøj præger ligeledes modebilledet, og du vil derfor være med på moden, hvis du vælger at købe sådant et par bukser. Klik her for at se det store udvalg af Prepare.

Kvinderne i Charlottenlund har altså rig mulighed for at iklæde sig elegant tøj, som både er af god kvalitet og giver godt velvære. Dette er egenskaber, som enhver kvinde vil sætte pris på, at deres tøj indebærer.