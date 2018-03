Send til din ven. X Artiklen: Inventarleverandør oplever en stigende interesse fra private forbrugere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Inventarleverandør oplever en stigende interesse fra private forbrugere

Når de private forbrugere er på udkig efter inventar til værkstedet eller skuret, vælger de i stigende grad alternative løsninger end dem, de finder hos de almindelige byggemarkeder Flere og flere begynder at kigge sig om efter alternative løsninger, når de skal have nyt værkstedsinventar – primært på grund af kravet om højere kvalitet fra de private forbrugeres side. Det oplever især Erfa Inventar, der er den førende danske leverandør af inventar til lager, butikker, biler og værksteder. Virksomheden henvender sig primært til erhvervskunder, men efter en stigende interesse fra private kunder er de også begyndt at hjælpe med flere og flere løsninger til private hjem.

Kvaliteten får private til at vælge alternative løsninger De private stiller højere krav til kvaliteten, når de skal have nyt inventar til værkstedet eller skuret. Det gælder især ved reoler og arbejdsborde, hvor forbrugerne er på udkig efter solide og praktiske løsninger, der kan holde til mange års slid. Grundet de private forbrugeres krav om højere kvalitet, får vi i stigende grad efterspørgsler fra privatpersoner, som ønsker at købe vores lagerreoler til brug derhjemme – netop på grund af den høje kvalitet, fortæller Michael Lentz, som er fabrikant og ejer af Erfa Inventar. Det er ikke kun lagerreoler, som Erfa Inventar får mange henvendelser omkring. Virksomheden, der ellers primært henvender sig til erhvervskunder, ser en stigende interesse fra private kunder, som er på udkig efter forskelligt værkstedsinventar af en højere kvalitet, end hvad de kan få hos byggemarkederne. Vi begynder også at modtage flere henvendelser fra private kunder, som gerne vil finde den ideelle gave til handymanden, der har alt. Her anbefaler vi ofte vores filebænke, der blandt andet bliver brugt som praktiske arbejdsborde i værkstedet, uddyber Michael Lentz.

Den ideelle gave til handymanden De fleste kender sikkert til det at have en mand, en far eller en ven, som er umulig at finde på en ny gave til. Derfor glæder det også Erfa Inventar at kunne hjælpe private kunder med at finde den ideelle gave til handymanden, der har alt. Erfa Inventar tilbyder et stort udvalg af værkstedsinventar, der ikke kun er ideelt til erhvervskunder, men også sagtens kan benyttes i den private forbrugers værksted. Det gælder blandt andet de praktiske filebænke, der er oplagte at bruge som arbejdsborde i værkstedet eller skuret. Enhver handymand vil sætte stor pris på at kunne opgradere sin private arbejdsplads i værkstedet eller skuret med nyt inventar, der både kan lette arbejdet og sikre smarte opbevaringsmuligheder til de forskellige maskiner og værktøj.