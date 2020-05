Indbrudstallet er faldet i 2019, men Nordsjælland topper stadig

Et bud på, hvorfor der er så mange indbrud i Nordsjælland kunne være, at der findes en større værdi i husene i disse kommuner. Det er en kendt faktor, at indbrud oftere sker i storbyer, fordi infrastrukturen er god, så det er nemt for tyven at komme væk. Der er derfor stor grund til at investere i et alarmsystem i din bolig, hvis du bor i en af de nordsjællandske kommuner.

Sådan beskytter du dit hus mod indbrud

Hvis du bor i Nordsjælland – eller resten af Danmark for den sags skyld – er det vigtigt, at sikre dit hus mod indbrud. Der kan være mange forskellige måder at gøre det på. Videoovervågning hører ind under de mest effektive sikkerhedssystemer. Videoovervågning optager nemlig både lyd og video, hvis der bliver begået indbrud i dit hjem. På den måde er der et tydeligt billede af tyven, og der opstår en meget større mulighed for at kunne identificere tyven efter indbruddet. Derfor er det meget mere risikabelt for en indbrudstyv at bryde ind i hjem med videoovervågning, hvilket kan få dem til at holde sig væk helt fra start.

Videoovervågningen er altså en rigtig fornuftig investering, hvis man ønsker en præventiv løsning mod indbrud i hjemmet. Det er derfor både en fordel, fordi det forebygger mod indbrud og samtidig er med til at hjælpe med at opklare sagen, hvis der mod al forventning alligevel skulle ske et indbrud.

Der findes ud over videoovervågning også mange andre former for alarmsystemer. Det kan være en fordel at supplere din videoovervågning med flere former for alarmer, så du er optimalt beskyttet. Du kan blandt andet få fuld skalsikring med vibrationsdetektorer, røgkanoner, fotosensorer, røgalarmer, alarmskilte og døgnovervågning og -udrykning - se mere på verisure.dk.