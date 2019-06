IT-outsourcing – årtiets buzzword?

Virksomheder får outsourcet deres IT-opgaver og vælger cloudløsninger, da det er områder, hvor man nemt kan opnå store besparelser. Det koster mange penge at investere i dyre programmer, teknisk udstyr som f.eks. servereløsninger og ikke mindst medarbejdere til at håndtere det. Dog stammer outsourcing oprindeligt fra et helt andet behov: nemlig fokus! Hvis nøglemedarbejdere bruger for meget tid på at håndtere IT-udfordringer, så flytter det fokus. Det er vigtigt at have fokus på kerneværdierne og forretningen for at yde en god service og vækste. De fleste virksomheder har visioner om at vækste, men det kræver både tid og koncentration. En virksomhed kan med fordel outsource de arbejdsopgaver, der ikke ligger indenfor deres kompetencer. Før i tiden blev alt lavet in-house, og det kunne resultere i nedgang for en virksomhed. IT-outsourcing kan dateres tilbage til 1980’erne, hvor IBM var en af de dominerede virksomheder, der allerede dengang så potentialet i at outsource de områder, man ikke var stærke på og/eller ville satse egne ressourcer på. Dette var begyndelsen på en moderne arbejdsfordeling mellem virksomheder.

IT-outsourcing – Det nye partnerskab?

Synet på IT-outsourcings leverandøren har ændret sig over tid fra at være en traditionel underleverandør til et strategisk partnerskab. I dag bruger virksomhederne deres IT-outsourcings leverandør til sparring, gode råd og strategisk rådgivning, så IT understøtter deres forretningsudvikling.

Definitionen af outsourcing bakker op omkring det strategiske partnerskab:

Den strategiske brug af udefrakommende ressourcer til at få håndteret arbejdsopgaver som virksomhedens medarbejdere under normale omstændigheder ville håndtere.

Outsourcing er også kendt under navnet facility management, og her går definitionerne ud på det samme, nemlig en strategi baseret på at få outsourcet de tunge og tidskrævende funktioner til professionelle og kyndige service udbydere, som med tiden kan blive værdsatte sparringspartnere.

IT-virksomheden One-Sky oplever også dette. De har siden 2012 serviceret og indgået samarbejdsaftaler på tværs af brancher for at imødekomme deres kunders stigende behov for outsourcing. One-Sky servicerer primært mindre og mellemstore virksomheder, mens søsterselskabet TripleIT servicerer større virksomheder, som har brug for mere kompliceret sikkerhed- og netværksløsninger. I TripleIT havde man et stykke tid mærket den stigende tendens og behov for outsourcing hos de mindre og mellemstore virksomheder, og derfor valgte man at oprette virksomheden One-Sky for netop at imødekomme og dække behov for, som mindre virksomheder også har. One-Sky tilbyder services indenfor IT-outsourcing, IT-hosting, IT-support, Office 365, serverhosting (VPS) og opsætning af netværksudstyr med mere.

Outsourcing, især i IT-branchen, er uden tvivl blevet et stort fokusområde, da det ændrer måden mange virksomheder løser deres IT behov på. Flere mindre virksomheder kan også kan se værdien og gevinsten af outsourcing.