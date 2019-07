Send til din ven. X Artiklen: Hvornår skal man hulmursisolere? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvornår skal man hulmursisolere?

Mange danskere overvejer især i kolde tider, om det kan betale sig at efterisolere. Hvis varmeforbruget er til den høje side kan det nemlig være en god investering at undersøge, hvor meget man kan spare ved at energirenovere sit hus. Overvej hulmursisolering eller gennemgå de mange muligheder, der er for at spare på husets energibehov. Det kan nemlig i sidste ende vise sig, at der kan spares rigtig mange penge på den lange bane. Der er mange spørgsmål, der skal besvares når man undersøger, om man skal efterisolere sit hus. Her kommer der lidt information omkring efterisolering.

Besparelser på efterisolering - kan det betale sig? Generelt set er der rigtig mange aspekter til spørgsmålet om, hvorvidt man skal investere i energioptimering til huset. For det første er det økonomiske spørgsmål - giver det mening at investere i en efterisolering i forhold til varmeregningens størrelse. Her bliver det, et meget individuelt svar, da hvert enkelt hus har forskellige energibehov. Grundlæggende skal besparelsen på varmeregningen naturligvis være større end det investeringen af energirenoveringen koster. Her varierer det en del, da det kommer an på husets type og alder. F.eks. er det jo klart at et gammelt hus uden ordentlig isolering naturligvis har en højere varmeregning end et nyere et af slagsen. Derudover er spørgsmålet omkring den varmekilde man bruger også væsentlig i forhold til energibesparelsen.

Jo ældre hus, jo større besparelse Der er en generel tendens indenfor efterisolering, der går på, at jo ældre et hus er, desto mere kan det betale sig at efterisolere. Det skyldes at ældre huse ikke på samme måde er isoleret ligeså godt som nybyggede huse. Derfor så er det næsten helt sikkert og vidst, at hvis man bor i et ældre hus uden optimal energirenovering ville man kunne spare en hel del ved at efterisolere. Derudover har ældre huse også oftere el som energikilde, hvilket er en betydeligt dyrere energikilde, end så mange andre former. Derfor kan det altså med alt sandsynlighed betale sig at efterisolere sit ældre hus, hvis man gerne vil spare penge på varmeregningen. Det er den klart mest bæredygtige løsning både på den økonomiske bundlinje, men også i forhold til miljømæssige aspekter.