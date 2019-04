Send til din ven. X Artiklen: Hvorfor vælge en ledhejseport til din garage? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvorfor vælge en ledhejseport til din garage?

Er det tid til at skifte den gamle garageport ud med en ny? Der er mange porte på markedet, men skal du alligevel investere i en ny, bør du overveje en funktionel ledhejseport, som dit nye alternativ. Her kan du blive klogere på fordelene med en ledhejseport.

Tæt og uden udsving En ledhejseport adskiller sig fra en traditionel vippeport ved, at den er langt mere tæt og ikke svinger ud, når den hejses op. På den måde får du ikke vind og vejr ind i din garage, samtidig med at du er sikret en stabil port, der kører jævnt op og ned.

Fås både med manuel og automatisk vip Du kan vælge frit mellem en ledhejseport, der styres manuelt, eller per automatik. Vælger du at styre ledhejseporten med en fjernbetjening, får du komforten i at kunne åbne den, mens du sidder i bilen. Du kan dog også vælge at åbne den ved at trykke på en knap – forskellen er, om du vil stige ud af bilen for at åbne din ledhejseport, eller du vil kunne åbne den fra bilen.

Mulighed for selvmontering De fleste ledhejseporte er lette selv at montere. Derfor opvejes den lidt dyrere pris med det, du sparer på udgifter til installation og montør. Dog er det naturligvis altid muligt at få en montør til at montere porten, hvis du ikke selv har tid til det. Men muligheden for selvmontering er der, hvis du ønsker selv at klare det.