Hvorfor passer vi bedre på vores dyr end på os selv?

I USA er en af de største problemer i sundhedssystemet, at patienter ikke tager deres udskrevne medicin. For hver 100 personer, der får en recept på medicin tager cirka en tredjedel af den ikke. Det koster i sidste ende penge, da følgerne ved ikke at tage medicin kan være store. Måske kan man genkende mønsteret eller kender nogen, der ikke gider at spise deres piller. Det kan også være, at man i længere tid har været syg, men ikke lige har været til lægen - det sker ofte i Danmark. Det sker dog uhyre sjældent, at vi ikke passer godt på vores kæledyr. Hvis de er syge, er det med det samme til dyrlægen for at få stillet en diagnose, koste hvad det koste vil. Der bliver også altid kræset lidt ekstra om hunden, katten eller kaninen ved specielle mærkedage som jul og fødselsdage. Det er specielt noget de mærker op til jul hos de mange dyrehandlere, der oplever en stigning i salg af udstyr og legetøj til dyrene. Men hvordan kan det være, at vi er så gode til at tage vare på vores dyr, men ikke går til lægen, når vi selv er syge? Det kigger vi nærmere på i denne artikel, hvor vi også undersøger, hvorvidt danskerne betragter deres hund som en del af familien.

Hundens helbred kommer før vores eget Hvis det er vores hund, der er blevet syg vil ingen hundeejer undlade at besøge dyrlægen med det samme. Det resulterer i en diagnose fra dyrlægen og noget medicin til hunden, hvilket man som ansvarlig hundeejer giver sin hund, så den kan blive rask igen. Folk er generelt bedre til at tage deres kæledyr til lægen, end de er til at tage til deres egen læge. Hvorfor det lige præcis er således er svært at svare på, men det handler ifølge filosoffen, psykologen og bestseller-forfatter Jordan B. Peterson om, at vi skaber mere mening i vores tilværelse ved at hjælpe andre, end vi gør ved at hjælpe os selv.