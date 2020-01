Send til din ven. X Artiklen: Hvorfor er klimaforandringer alvorlige? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvorfor er klimaforandringer alvorlige?

Der er ingen tvivl om, at klimaforandringer er alvorlige og de bliver derfor også diskuteret grundigt. Det har specielt være meget oppe og vende de sidste fem til ti år, og mange tiltag er blevet indført både politisk og kulturelt. Det er nemlig ikke kun samfundsmæssige restriktioner, der skal redde miljøet. Det er et helt paradigmeskifte der skal til for, at vi kan få den globale opvarmning til at falde til ro. Det tager tid, men jo hurtigere vi kan nå i mål, desto bedre. Der er nemlig tydelige tegn på, at jorden lider. Mange steder i verden ændrer klimaet sig, og det går ud over dyrelivet på mange punkter. Flere og flere dyrearter går mod udryddelse, hvis ikke vi tager nogle drastiske skridt. Men hvad kan man som individ gøre for at afhjælpe miljøet?

Undgå eller sortér plastik Et af de helt store skridt man kan gøre som individ for at afhjælpe klimaet er at tænke over hvor meget plastik vi bruger. Det er nok ikke nogen ukendt nyhed, men plastik forurener utroligt meget og er til stor fare for dyrelivet mange steder i verden. Der er i skrivende stund store nonprofit organisationer der indleder store indsatser mod vandrensning i flere u-lande, da deres regeringer ikke har implementeret gode sorteringsmuligheder, hvilket resultere i, at befolkning svine med deres plastik. Det går ud over dyrelivet i havet, og derfor er der altså indledt store missioner mod at både forhindre dette, men også rydde op efter alt den skade der allerede er sket.

Overvej dine transportmidler Det er vidst heller ikke varm nyhed at en kæmpe del af CO2 udslippet kommer fra vores transportmidler. Dette har været et kendt problem i årtier, men samfundet er så afhængig af transportmidlerne, at ændringer tager lang tid og skal være særdeles holdbare og velovervejede.

Det er dog muligt som individ at gøre en forskel, og hvis vi alle sammen bare gør en lille forskel hver dag, så bliver forskellen stor i sidste ende. Tag eventuelt cyklen på arbejde eller i skole, og undgå at tænde bilen med mindre det virkelig er nødvendigt. På samme måde laster det miljøet mindre at tage køretøjer på ferie fremfor at flyve. Små tiltag som disse er vigtige at forholde sig til, og forsøge at gøre sit bedste for at imødekomme, hvis altså man ønsker at afhjælpe miljøet.