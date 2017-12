Send til din ven. X Artiklen: Hvorfor er alger og mos ikke godt for dit tag? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvorfor er alger og mos ikke godt for dit tag?

En ting er, at det er skæmmende, når alger forårsager grimme tagpletter. Noget andet er imidlertid, at en laden stå til her kan være skadeligt for dit tag.

Algerne slår rod på tagets flader, og de fjerner den tagbeskyttelse, der beskytter og bevarer tagets farve. Algerne holder på regnvand og fugtdannelser på tagets overflade, og dette kan forårsage forfald, råd og svamp i tagets underlag.

Ikke alene bliver dit tag misfarvet af algerne, men tagets levetid forkortes, så du tvinges til at foretage en udskiftning af taget på et tidligere tidspunkt end nødvendigt.

Er det overhovedet skadeligt? Og alligevel kan man læse, at alger på taget er ganske harmløst. Ja ifølge bolius.dk er alger endda helt uskadelige. De er faktisk så harmløse, at man ligefrem ikke skal gøre noget ved dem. Alger hverken nedbryder eller minimerer materialers holdbarhed, og de skulle derfor heller ikke udgøre nogen større risiko, når det kommer til fugtskader, skriver Bolius.dk. De strækker sig endda så vidt som til at sige, at man som udgangspunkt IKKE skal fjerne alger på taget. Du kan skade taget ved selv at gå rundt på taget for at rense, og når du renser tagets overflade, bliver den mere ru, så alger får det lettere og kan gro.

Den eneste grund til at gøre noget ved sit tag, når det er smudset godt til i alger, skulle så være det rent dekorative. Grønne tagpletter er særdeles almindelige i fugtige Danmark, og det især hvis taget befinder sig i nærheden af træer og buske. Det er ganske enkelt hæsligt at se på, og står du og skal sælge dit hus, kan sådan et tag hurtigt gøre din iver for at sælge til skamme. Derfor kan dette så alligevel trods tale for, at man skal forebygge, at alger opstår. Og vi vil vel alle gerne have et hus, der tager sig godt ud ikke bare i vores egne øjne, men så sandelig også i vore gæsters øjne.

Udlandet siger noget andet Pletter og striber på taget er kendt som ”Gloeocapsa Magma”. Denne alge trives i fugtige eller varme klimabælter, og de viser som regel først på nordvendte tage, der er placeret i skygge pga. tætvoksende træer. Den korrekte professionelle tagrensning kan modvirke dette ved at fjerne grønne og sorte algeforekomster, meldug, svampe og lavpletter der har sat sig på taget og andre udvendige overflader. ¨ Spørgsmålet er derfor, om det er rigtigt, at det hele kun drejer sig om, hvor pænt dit tager sig ud. Ser vi på, hvad man f.eks. siger i USA på steder i stater, der ligner Danmark mht. klimaet, tager billedet sig noget anderledes ud. Kombinationer af grønne alger, der vokser på et tag og mos betragtes som en dårlig kombination. Man siger endda, at det ligefrem kan beskadige dit tag, og at det kan virke fremmende for dannelsen af råd og svamp. Alger, der vokser på taget er føde for mos, og mos virker opsamlende på regnvand. Hvis det øverste lag af mos bliver tungt nok, trænger fugten ind under tagbelægningen. På den måde opstår mug, og tagets bærende konstruktioner begynder at forfalde.

Få professionel hjælp Hvis du kan se, at der dannes mos og alger på dit tag, skal de med andre ord fjernes og det hurtigst muligt. Man kan selvfølgelig selv gøre dette, men det bedste er at gå til en fagmand på området Udover almindelig tagrengøring med vand kan man anvende en højbasisk kemisk opløsning af zinksulfat. Zinksulfat sælges mestendels i pulverform, der i forbindelse med rengøringen anvendes direkte på områder med mos dannelser. Pulveret opløses i vand, inden det spredes langs ud på taget. Regn kan hen ad vejen gøre sit til, at pulveret opløses og virker som det skal. En simpel tagvask kan selvfølgeligt fjerne algerne for en kort periode, men afhængigt af hvor tæt dit hus står på træer og høje buske, er sandsynligheden for at du igen efter ca. et til to år vil kunne møde skimmel og alger på taget stor. I nogle tilfælde går det ikke mere end seks måneder, før de forræderiske alger viser sig igen. Og det især efter en sommer, som den vi havde i 2017, hvor den ene regnvejrsdag afløste den anden. Det er en god ide, at forebygge revner og sprækker i tagets konstruktion, og det er her det årlige tjek og rensningen kommer ind i billedet. Fagmanden har de rette remedier til at gøre dette arbejde, så taget ikke alene igen fremstår som smukt. Algeforekomster holdes også i bund, så de ikke genopstår lige med det samme. Hertil kommer selvfølgeligt, at der er god grund til at beskære vegetationen omkring huset kraftigt, så der kan komme luft til taget. Ikke nok med at algedannelser på taget kan skabe problemer, er der også den årlige tagrenderensning. Tagrender har de seneste år undergået en produktudvikling fra anvendelse af Zinkmaterialet til andre materialer. Hertil kommer en udvikling mht. rendernes design. Tagrender har nu pletafvisende belægninger, som gør rensning og vedligeholdelse en del lettere. Ældre tagrender kan imidlertid ikke drage fordel af nyere former for belægning af renderne (PVC eller galvaniseret jern), og de slides derfor hurtigere ned.