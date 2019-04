Send til din ven. X Artiklen: Hvordan vælger man den bedste webhoteludbyder? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvordan vælger man den bedste webhoteludbyder?

Mange kigger kun på prisen, når de skal til at vælge en webhoteludbyder. Mange udbydere lokker med utroligt gode tilbud, som får mange til at hoppe i med begge ben, inden de rent faktisk overvejer hvordan man vælger den bedste webhoteludbyder. Netop det får du svar på i denne artikel.

Tjek prisen Når du skal vælge en webhoteludbyder bør du tjekke prisen. Først og fremmest for at sikre en god pris, men også for at sikre at du får noget for pengene. Det kan godt være at en udbyder tilbyder dig en lav pris men også en kvalitet, der passer dertil. Derfor er det vigtigt at du tjekker hvor du får mest ud af dine penge.

Husk nok plads på dit webhotel En af de primære ting, der er forbundet med pris vs. kvalitet er hvor meget plads du kan få for pengene. Normalt får du en begrænset mængde serverplads ved at betale en lav pris. Dog skal du være opmærksom på dit behov, da det små virksomheder normalt kan nøjes med en lav mængde serverplads og dermed udnytte den lave pris. Dette afhænger mest af alt af hvor store filer du planlægger at lægge op som fx billeder, videoer, grafik osv.

Læs anmeldelser Når det kommer til at sammenligne webhoteller handler det i sidste ende ofte om kundetilfredshed, som der måles på forbruger bedømmelsessider som fx Trustpilot. Her kan du naturligvis tjekke de forskellige udbydere en efter en, men du kan også lade andre klare arbejdet for dig og finde oversigter over de bedste valgmuligheder. Se liste med de bedste webhoteller her målt efter Trustpilot score.

Kig på trafikken Du skal være opmærksom på trafikken på siden. Denne form for trafik bliver målt i enten antal megabyte eller gigabyte og det dækker over hvor meget data dine besøgende kan hente fra siden. I forbindelse med besøg på din side henter den besøgende en eller flere filer fra webhotellet for at kunne loade siden. Filerne måles i x antal kilobyte og med mange besøgende vil der potentielt være tale om hvor mange megabyte, der hentes fra din side. Selvom at der er flere webhoteller, der tilbyder ubegrænset trafik, kan du sagtens nøjes med den laveste mængde trafik til at starte med og senere opgradere, når du får behov for det.