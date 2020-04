Hvordan foregår en botox behandling?

Det er nemlig langt fra ualmindeligt at være træt af de rynker, der kan opstå omkring øjnene, den velkendte bekymringsrynke i panden eller stregerne mellem øjenbrynene. Derfor vælger mange at få hjælp i form af en botox behandling.

Hvad kan en botoxbehandling gøre for dig?

Mange mennesker vælger at få en botox behandling for at opstramme huden i ansigtet. De små muskler, vi eksempelvis har i ansigtet, trækker sig mere eller mindre konstant sammen, hvilket gør, at huden folder. Når det er sket længe nok, vil det blive til mimiske rynker, som er permanente.

Du kan heldigvis nemt få reduceret de små rynker ved hjælp af en eller flere botox behandlinger, da en lille injektion af botox kan hjælpe med at udglatte huden og rynkerne.

Udover at sørge for at opstramme huden i ansigtet kan botox også hjælpe mod en række gener. Det kan eksempelvis være, du døjer med svedproblemer, og her kan botox nemt vise sig at være løsningen. Med en botoxbehandling kan frigivelsen af signalstoffer blive forhindret, så nerve og svedkirtel sættes i gang, og svedsekretionen bliver hæmmet.