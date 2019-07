Hvordan arbejder en Clairvoyant eller Klarsynte? Budskaber fra den åndelige verden til dig

Clairvoyance og Klarsynt – ånderne styrer formidlingen af budskaber

Som clairvoyant og klarsynt er kunsten at sætte sig selv til side og lade den åndelige verden trække på ens reference. Der er ikke to clairvoyancer, der er helt ens, da clairvoyanter og klarsynte formidler tingene på hver sin måde. Men som modtager af budskaberne skal du gerne opleve, at essensen af indholdet læner sig op ad hinanden.

Faktisk kan det være en fordel at vælge en clairvoyance over telefonen, fordi den clairvoyante og klarsynte ikke bliver farvet af dit fysiske udtryk som tøj, farver, ansigtsudtryk, dufte etc. Du kan nemlig fortælle mange ting om et andet menneske blot ved at se på ham eller hende, og den mulighed har clairvoyanten og den klarsynte naturligvis ikke over telefonen.

Det betyder, at den clairvoyante eller klarsynte er nødt til at stole 100 % på den åndelige verden, så clairvoyancen bliver ikke farvet af de fysiske udtryk. Ligegyldigt om du foretrækker en clairvoyance over telefonen eller i et fysiske rum, er det vigtigt, at du har en god følelse i maven, når du taler med clairvoyanten eller den klarsynte. Du skal føle dig tryg, og det lægger vi stor vægt på hos Klarsyn24.