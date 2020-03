Nicklas og Tim er begge uddannede mekanikere, men fandt ret hurtigt ud af, at de hellere vil sælge biler. - Nicklas fik faktisk lov til at sælge biler om søndagen, mens han stadigt var i lære. Mens jeg måtte vente til jeg var udlært, fortæller Tim Daugberg til venstre.

”Hvis det havde været en god forretning, havde vi aldrig fået lov at købe den”

Nicklas var bare 22 år og Tim 26, da de to brødre købte halvdelen af Hansen Biler. En bilforhandler med et lidt blakket ry, men de kendte firmaet, og vidste hvad der skulle ændres.

Sidste år solgte Hansen Biler Slagelse A/S ca. 900 biler. Men tilbage i 2015, så fremtiden mere dyster ud.

- Firmaet havde fået et dårligt ry. Der havde været skiftende chefer, og værkstedet var hverken særligt gode til at melde tilbage til kunderne som lovet, eller holde prisen. Nicklas og jeg var ansat som sælgere, og inde fra kontoret, kunne vi godt se, hvorfor det gik galt, fortæller Tim Daugberg.

Så da de to brødre fik mulighed for at købe halvdelen af firmaet i starten af 2016, slog de til. Og gik så i gang med at rydde op. I dag er der kun en ansat fra dengang tilbage.

- Vi har haft rigtigt lange arbejdsdage, men hvis det havde været en god forretning dengang, havde vi aldrig fået lov til at købe den. Og i dag har vi et godt team. Vi er gode til arbejde sammen – og grille og spille fodbold, - det gør det fedt at gå på arbejde hver dag i mange timer.